Bitcoin : le Salvador obtient l'autorisation d'émettre la première obligation adossée au BTC

La National Commission of Digital Assets (CNAD), l'institution gouvernementale chargée de superviser le paysage des actifs numériques au Salvador, a donné son feu vert pour que le pays puisse émettre des obligations basées sur le Bitcoin (BTC).

C'est The Bitcoin Office, l'organe salvadorien en charge des investissements et de tout ce qui touche de près ou de loin au Bitcoin dans le pays, qui a annoncé la nouvelle sur X :

🚨BREAKING NEWS🚨

The Volcano Bond has just received regulatory approval from the Digital Assets Commission (CNAD).

We anticipate the bond will be issued during the first quarter of 2024.

This is just the beginning for new capital markets on #Bitcoin in El Salvador.

🇸🇻🌋🚀

— The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) December 12, 2023