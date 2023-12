Le Salvador lance son programme de visa « Liberté », offrant la citoyenneté en échange d'un investissement de 1 million de dollars en Bitcoin ou en USDT. Développée en partenariat avec Tether, cette initiative ambitieuse pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars au pays d'Amérique centrale, tout en participant à son développement économique et social.

Le Salvador met en place un visa « Liberté »

Le Salvador a récemment lancé un programme de citoyenneté par investissement, proposant des visas de résidence et un chemin vers la citoyenneté pour ceux prêts à investir en Bitcoin ou en stablecoin USDT.

Ce programme, baptisé « Adopting El Salvador Freedom Visa Program », est une collaboration entre le gouvernement salvadorien et Tether, l'entreprise à l'origine du premier stablecoin du marché, l'USDT. Le programme prévoit d'offrir 1 000 visas de citoyenneté aux investisseurs qui s'engagent à investir 1 million de dollars en BTC ou en USDT.

La procédure de candidature exige un dépôt de 999 dollars en Bitcoin ou en USDT, non remboursable, et tous les candidats acceptés devront passer une vérification d'identité (KYC). Sur acceptation, l'investissement de 1 million de dollars en Bitcoin ou USDT sera ensuite requis pour bénéficier du visa « Freedom » et ensuite la citoyenneté.

Adriana Mira, vice-ministre des Affaires étrangères du Salvador, a souligné :

« Cette collaboration marque une étape cruciale dans notre engagement envers le développement économique et l'innovation. Le "Programme Freedom Visa d'Adoption d'El Salvador" offre une opportunité extraordinaire aux individus de participer activement à la création d'un avenir prospère pour notre nation. »

Selon Tether, le programme « Adopting El Salvador Freedom Visa » offre aux participants la possibilité de jouer un rôle actif dans le développement culturel, technologique et sociétal du Salvador tout en proposant aux investisseurs un chemin vers la citoyenneté salvadorienne en contribuant au progrès de la société du pays.

Un visa salvadorien coûteux mais prometteur

Cette initiative, qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars au Salvador si toutes les places étaient prises, représente un coût nettement plus élevé que les programmes similaires dans les pays voisins, qui débutent à 100 000 dollars. Cependant, la politique pro-Bitcoin menée par le président Nayib Bukele depuis 2021 pourrait attirer de nombreux investisseurs.

Pour rappel, en faisant du Bitcoin sa deuxième monnaie légale en 2021, le Salvador avait marqué un pas important vers l'intégration d'environ 70 % de sa population non bancarisée, et ouvert la voie vers un développement économique plus intense.

Au cours des dernières années, la politique de réduction de la criminalité mise en œuvre par le président Bukele semble avoir été très efficace. Depuis son instauration, le Salvador a connu ses premiers jours sans homicide, et cette tendance à la baisse atteint aujourd'hui son niveau le plus bas historique.

Évolution du nombre d'homicides de 2018 à aujourd'hui

Cependant, malgré la grande popularité du président salvadorien auprès de la population, les méthodes employées par le gouvernement pour lutter contre la criminalité sont très controversées.

Amnesty International a signalé en 2022 que, parmi les 60 000 arrestations effectuées par la police salvadorienne, une majorité était arbitraire, s'accompagnant de violations des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les conditions de détention des prisonniers.

Source : Tether

