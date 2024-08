Le Bitcoin comme monnaie légale ? Bilan mitigé pour Nayib Bukele, le président du Salvador

Trois ans après avoir adopté une loi visant à faire du Bitcoin (BTC) une monnaie alternative légale au Salvador, le dirigeant du pays, Nayib Bukele, s'est exprimé autour de son usage et de sa généralisation, arguant que son pays pouvait faire mieux.

3 ans après l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, Nayib Bukele dresse un premier bilan

Au Salvador, pays d'Amérique centrale entouré par le Honduras et le Guatemala, plusieurs expérimentations autour des cryptomonnaies, et plus particulièrement du Bitcoin (BTC) sont en cours. Elles résultent de l'adoption d'un projet de loi qui a permis de placer le BTC au rang de monnaie légale alternative dans le pays.

Nayib Bukele, le président du Salvador qui a promulgué ce cadre législatif il y a 3 ans, est revenu sur ces expérimentations et en a dressé un premier bilan :

Le Bitcoin n’a pas eu l’adoption généralisée que nous espérions, bien que de nombreux Salvadoriens l’utilisent et que la majorité des grandes entreprises du pays l’aient fait.

Le chef d'État salvadorien a insisté sur le fait que l'utilisation et la possession de BTC étaient libres, et qu'aucune personne dans le pays n'avait été forcée de l'adopter. « Nous l’avons proposé comme une option, et ceux qui ont choisi de l’utiliser ont profité de la montée en puissance du Bitcoin », précise ainsi Nayib Bukele.

Le dirigeant s'est tout de même satisfait des éventuels bénéfices engrangés par les habitants du pays qui ont décidé de miser sur le Bitcoin. « Je ne vais pas dire que c’est la monnaie du futur, mais il y a beaucoup d’avenir dans cette monnaie », juge Nayib Bukele, qui prévoit de poursuivre ses efforts afin de généraliser son utilisation, lui qui a été réélu en juin dernier.

Le Salvador multiplie les initiatives pour généraliser l'adoption du Bitcoin

La loi Bitcoin adoptée le 7 septembre 2021 au Salvador a fait du pays le premier au monde à adopter la cryptomonnaie en tant que monnaie légale. Son objectif : numériser son économie et réduire sa dépendance au dollar américain, la monnaie fiduciaire qui circule le plus dans la nation.

Dès son entrée en vigueur, le gouvernement salvadorien a dépensé 75 millions de dollars afin de distribuer environ 30 dollars en BTC aux personnes inscrites sur le wallet Chivo, un projet qu'il soutenait.

En tout, Nayib Bukele a affirmé que son pays avait investi environ 135 millions de dollars suite à l'adoption de ce projet de loi. Un investissement nécessaire aux yeux du chef d'État, qui considère que cela a permis d'attirer des investisseurs et de renforcer son secteur touristique.

Le pays s'est également doté d'une réserve stratégique, possédant au moins 5 766 BTC en juin dernier, soit plus de 340 millions de dollars au prix actuel. Avec son programme « 1 Bitcoin par jour », le Salvador souhaite montrer sa volonté d’intégrer durablement cette cryptomonnaie dans le tissu économique national.

Depuis, le Salvador a lancé d'autres initiatives visant à démocratiser l'usage du BTC. Ainsi, une proposition de loi vise à créer des banques d'investissement privées utilisant le Bitcoin, et pas moins de 80 000 fonctionnaires salvadoriens ont entamé une formation visant à les sensibiliser aux nouvelles technologies, ce qui inclut les cryptomonnaies.

Source : Time Magazine

