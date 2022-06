Bitcoin (BTC) : MicroStrategy dément l’appel de marge et entend bien tenir sa position

MicroStrategy, l’éditeur américain de logiciels, est bien connu dans l’écosystème pour être un fervent défenseur de Bitcoin (BTC). En effet, la société de Michael Saylor fait régulièrement l’actualité concernant l’acquisition de nouveaux BTC. Celle-ci en possède pour le moment 129 218.

Avec un coût moyen d’acquisition à 30 700 dollars, le prix actuel du marché place la société en pertes sur son investissement initial. Celui-ci étant actuellement valorisé environs à de 2,82 milliards de dollars, cela engendre une dévaluation latente de 29 %.

En mars dernier, la société a contracté un prêt de 205 millions de dollars auprès de Silvergate afin d’augmenter sa position. Or, comme nous l’avons souligné hier, un prix unitaire du BTC inférieur à 21 000 dollars placerait MicroStrategy sous la menace d’un appel de marge. La garantie initiale de 19 466 bitcoins ne constituerait alors pas un collatéral suffisant.

Toutefois, la société a démenti cette éventualité, même si le cours du Bitcoin a effectivement navigué pendant un temps sous le prix fatidique :

Si l’idée qu’un prêt de 205 millions de dollars puisse ne pas être garanti convenablement questionne, mais il convient toutefois de relativiser. En effet, MicroStrategy rappelle qu’elle possède toujours 115 109 BTC, prêts à renforcer ce collatéral au besoin :

Bien que les chiffres puissent effectivement paraître impressionnants, il faut comprendre que cette dette ne représente qu’une fraction de la position globale de MicroStrategy. La société a donc fait preuve d’intelligence dans la gestion de ses finances. Nous pourrions même aller jusqu’à spéculer sur le fait qu’elle ait effectué ce prêt, non par nécessité, mais simplement pour montrer que c’était possible.

D’ailleurs, Michael Saylor précise sur Twitter que la volatilité du Bitcoin a été prise en compte dans la stratégie de l’entreprise. Ainsi, MicroStrategy a structuré son bilan de façon à HODL en toutes circonstances :

When @MicroStrategy adopted a #Bitcoin Strategy, it anticipated volatility and structured its balance sheet so that it could continue to #HODL through adversity. https://t.co/rPSUVPHUVw

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 14, 2022