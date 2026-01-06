Bitcoin est le futur de la finance, selon le ministre des finances du Luxembourg

En investissant 1 % de son fonds souverain dans le Bitcoin, le Luxembourg prend position sur l’avenir de la finance. Une initiative inédite en Europe, soutenue par le ministre des Finances, qui voit dans Bitcoin un outil central de la transformation numérique des systèmes financiers.

La finance Luxembourgeoise adopte Bitcoin

Au mois d'octobre 2025, le Luxembourg devenait le 1er pays de la zone euro à investir une partie de son fonds souverain dans un panier de plusieurs ETF Bitcoin. Cet investissement représente environ 1 % du portefeuille du Fonds souverain intergénérationnel (FSIL).

Le Luxembourg se positionne donc comme un acteur de 1er plan dans la finance numérique au sein de l'Union Européenne.

Lors d'une récente déclaration pour Tresaury, une tresaury company européenne, le ministre des Finances a affirmé que le pays devait non seulement comprendre et adopter Bitcoin, mais aussi l’utiliser activement, car « ce sera le futur de la finance ».

Interrogé sur la capacité du Luxembourg à s’adapter à un monde où Bitcoin joue un rôle plus important, le ministre a répondu sans détour : « Oui, nous y croyons ».

Oui, nous y croyons car nous sommes à la pointe de la finance, de l’assurance et de la réassurance, et nous souhaitons également être à la pointe de la finance numérique. Nous disposons déjà d’un cadre juridique qui répond à tous les besoins en matière d’actifs numériques, de finance digitale, de tokenisation, de blockchain, etc. Et nous aimerions devenir un leader mondial dans ce domaine. Gilles

Il a souligné la position stratégique de son pays dans les domaines de la finance, de l’assurance et de la réassurance, et exprimé son ambition de voir le pays également devenir leader mondial en finance numérique. Puis a insisté sur le fait que le Luxembourg dispose déjà d’un cadre légal favorable aux actifs numériques et à la tokenisation.

Quand les États s’empressent de sécuriser du Bitcoin dans l’ombre

Alors que le Luxembourg officialise son adoption de Bitcoin via des ETF, d’autres nations adoptent une approche similaire.

Le Salvador, par exemple, a adopté une loi Bitcoin en 2021 légalisant son usage au quotidien tout en constituant une réserve stratégique de plus de 7 500 BTC, soit plus de 700 millions de dollars. De son côté, le Bhoutan a discrètement exploité ses surplus d’électricité pour miner du Bitcoin, accumulant plus de 10 000 BTC, ce qui représente plus d’un quart de son PIB annuel.

Les États-Unis ont également officialisé la détention d’une réserve de BTC issue de saisies judiciaires. Toutefois, cette réserve reste partiellement gelée en attendant l’issue des procédures en cours.

Enfin, le cas du Venezuela suscite de nombreuses spéculations : selon certaines sources, le pays pourrait détenir jusqu’à 600 000 BTC, soit l’équivalent de 60 milliards de dollars. Le régime de Nicolás Maduro, récemment renversé par les États-Unis, aurait converti une partie de ses réserves d’or en Bitcoin et utiliserait la blockchain comme outil de contournement des sanctions internationales depuis plusieurs années.

