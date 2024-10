Bitcoin en France : transformations et perspectives pour les gestionnaires de patrimoine

Alors que Bitcoin s’installe aux États-Unis, un besoin urgent d’éducation se fait ressentir parmi les gestionnaires de patrimoine français. Lors du salon Patrimonia, Paymium a mobilisé la communauté lyonnaise de bitcoiners pour faciliter le partage de connaissances avec les professionnels intéressés par ce secteur.

Patrimonia fait émerger le Bitcoin comme un nouvel allié crédible des investisseurs en France

Dans un contexte politique instable et une situation budgétaire délicate, la France perd de sa crédibilité sur la scène internationale.

En 2023, l'agence de notation Fitch Ratings dégradait la note du pays, laquelle passait alors de AA à AA-. Cette note a été maintenue cette année.

L’impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d’une politique budgétaire plus expansionniste ou d’un renversement des réformes précédentes. Communiqué de l’agence Fitch Ratings

C'est dans ce climat tendu que s'est tenu le salon Patrimonia les 25 et 26 septembre derniers, un événement annuel réunissant les professionnels du conseil patrimonial au Centre de Congrès de Lyon.

À cette occasion, plusieurs exposants de l'écosystème crypto ont témoigné d'un changement de ton significatif : les discussions autour du Bitcoin étaient cette année « beaucoup plus ouvertes et fluides ».

Bitcoin commence à être enfin perçu comme l’actif « risk-off », une bouée de sauvetage contre les dévaluations de la monnaie. Mais il est vrai que les français étant moins exposés que les Argentins par exemple, l’effort d’éducation et d’ouverture d’esprit est d’autant plus fort à faire. Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium

Alexandre Stachtchenko affirme que l'institutionnalisation du Bitcoin est désormais presque inévitable. Une tendance qui s'explique par les difficultés économiques persistantes et le changement de position de figures de proue de la finance traditionnelle, telles que Larry Fink, PDG de BlackRock, lesquelles sont soutenues par le succès des ETF Bitcoin.

Pour Thierry Lobjois, ancien cadre supérieur du Crédit Suisse et actuel directeur commercial de Paymium, nous sommes à un « moment charnière dans l’univers Bitcoin ».

Autrefois négligé, le BTC gagne en respectabilité grâce à l’adoubement par les autorités américaines, notamment la SEC, et se positionne aujourd'hui comme un actif de diversification unique, comme l'indique BlackRock dans sa récente étude sur le sujet.

Même si l’heure est à la compréhension pour les conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis du BTC, Aurore Galves Orjol, PDG de Gallion, n’hésite pas à affirmer qu’ajouter 1 à 2 % de Bitcoin à un portefeuille peut générer des performances globales augmentées de 6 à 7 %, un chiffre attractif par rapport aux performances traditionnelles du marché.

Bitcoin augmente la performance d’un portefeuille, réduit sa corrélation, augmente significativement son ratio Sharpe, pour une modeste hausse de volatilité (+1pt). Thierry Lobjois

Malgré cette convergence, peu d’entreprises ont encore passé le pas. L’heure est à la réflexion, ce qui est « déjà un gros succès en soi » nous confie Thierry Lobjois.

L’avènement du Bitcoin à travers l’expression d’une conscience collective

L'intégration du Bitcoin dans le paysage financier avance, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

De nombreux professionnels du secteur traditionnel manquent encore de formation, et il est crucial de consacrer du temps, des efforts et une pédagogie solide pour corriger cette lacune. En effet, la diabolisation du Bitcoin persiste, alimentée par des poncifs qui ont la peau dure.

C’est pour cela que la prise de conscience doit se faire au plus vite, souligne Alexandre Stachtchenko. Il devient urgent de rattraper le retard pris par rapport aux États-Unis.

Ce manque de compréhension est actuellement le problème le plus inquiétant, puisque la phase d’exploration se concentre aujourd’hui davantage vers une exploration du marché des cryptomonnaies que du Bitcoin.

👉 Dans l’actualité - Bitcoin et l'or : des valeurs refuges face à l'escalade des tensions géopolitiques, selon JP Morgan

Une confusion s’accompagne également des risques liés à la custody. Certains gestionnaires, parfois sans le vouloir, enfreignent les obligations PSAN en conservant des cryptomonnaies sans autorisation.

La volatilité est un risque sur lequel ils sont formés mais pas la sécurisation ni la méthode d’achat, ce qui pose problème car nous pouvons remarquer des comportements et des offres inadéquats et mettant en danger les utilisateurs. Aurore Galves Orjol

Face à cette situation, il devient impératif de mettre en place de bonnes pratiques pour ces nouveaux acteurs du secteur.

C’est dans cet esprit que Paymium a organisé une rencontre entre la communauté Bitcoin lyonnaise et le public curieux lors de l’événement Patrimonia. Environ 60 personnes se sont rassemblées dans l'atmosphère chaleureuse du Bistrot Jaillet.

Pour Alexandre Stachtchenko, cet événement offrait une occasion en or de « prendre le pouls du marché et de comprendre les attentes des bitcoiners ».

Ce rassemblement a surtout permis un transfert de connaissances provenant d’une communauté décrite par Galves Orjol comme « la plus grande et la mieux formée de France », vers le monde traditionnel de la finance.

Il est en effet essentiel de souligner que ces rencontres doivent rester accessibles à tous. On constate que les meetups Bitcoin ont parfois tendance à se refermer sur eux même, une tendance qui entre en confrontation avec l’objectif initial : rassembler, diffuser et éduquer.

Lors de l'ouverture de la soirée, Alexandre Stachtchenko a insisté sur l'importance du rôle d'ambassadeur des bitcoiners, affirmant que leur engagement est crucial pour éviter une éducation erronée.

De nombreux participants réguliers des meetups avouent « ne plus venir, car la convivialité des apéros ne suffit plus ». Ces passionnés du Bitcoin ressentent un besoin pressant d’apprendre, une soif que les traditionnels « apéros Bitcoin » ne comblent plus. Malgré cela, la dynamique lyonnaise reste vibrante, portée par une multitude de communautés actives dans l’univers des cryptomonnaies.

Nous travaillons tous à bâtir notre belle citadelle lyonnaise, il faut le voir pour le croire, “Ici c’est Lyon” comme on dit et nous brillons par notre indépendance. Aurore Galves Orjol

Ce territoire, riche de compétences techniques de haut niveau, attire de plus en plus d’entreprises du secteur, promettant un avenir radieux pour la capitale des Gaules.

