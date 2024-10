Paymium : panorama des nouveautés chez ce pionnier français du Bitcoin et des cryptomonnaies

Pionnière du marché français des cryptomonnaies, Paymium se réinvente pour répondre aux attentes de tous les investisseurs. Avec de nouvelles offres dédiées aux débutants, aux jeunes et aux professionnels de la finance, la plateforme enrichit son écosystème pour rendre le Bitcoin et les cryptomonnaies plus accessibles.

Paymium enrichit son offre pour tous les profils d'investisseurs

Depuis sa création en 2011, Paymium s’efforce de rendre les cryptomonnaies plus accessibles à tous. La plateforme française, qui dénombre aujourd'hui plus de 250 000 clients, vient de dévoiler tout un panel de nouvelles offres.

Suite à l'arrivée de l'entrepreneur et conférencier Alexandre Stachtchenko chez Paymium au mois d'avril dernier en tant que directeur de la stratégie, la firme souhaite redynamiser ses offres dédiées aux particuliers aussi bien qu'aux professionnels de la finance pour développer sa croissance.

Comme le rappelle ce dernier, l'attrait des géants de la finance pour le Bitcoin - qui se matérialise notamment à travers les ETF - fait du roi des cryptomonnaies un actif désormais incontournable pour les professionnels de la gestion d'actifs.

Quinze ans après la création de Bitcoin, les mentalités ont bien changé. [...] Compte tenu de son ancienneté, sa fiabilité, son implantation assumée et revendiquée en France et sa conformité réglementaire, Paymium possède les atouts nécessaires pour être le partenaire de confiance des professionnels de la finance. Alexandre Stachtchenko

Ainsi, parmi ses nouveautés, Paymium a lancé un programme de parrainage octroyant 25 euros en EURCV (EUR CoinVertible) pour chaque filleul parrainé, après que ce dernier ait réalisé un volume de transaction d'au moins 100 euros. Ce bonus est versé à la fois au parrain et au filleul.

Une offre de découverte entièrement gratuite voit également le jour. Cette dernière, qui est active depuis le 1er octobre, vise à faire découvrir le Bitcoin aux débutants en leur offrant les frais d'échange pour leurs 30 premiers jours sur Paymium, dans la limite de 500 euros.

Ensuite, dans l'optique de démocratiser le Bitcoin et les cryptomonnaies auprès des plus jeunes, Paymium lance une offre permettant aux parents de transmettre du BTC et d'épargner pour leurs enfants (moins de 18 ans). Cette offre sera disponible à partir du 16 décembre prochain, mais il est déjà possible de se préinscrire pour en profiter.

Les détenteurs de tokens BCIO pourront utiliser ces derniers pour payer les frais de transaction à raison d’une valorisation de 85 centimes par token à partir du 1er décembre prochain. Notons enfin que Paymium supprimera également les frais d'inactivité au 1er janvier 2025.

Une stratégie de croissance affirmée

Afin de répondre à la demande croissante des gestionnaires d’actifs et des family offices, Paymium renforce ses offres professionnelles. L’arrivée de Thierry Lobjois, ancien cadre chez Exane BNP Paribas et Société Générale Private Banking, en tant que Directeur Commercial, marque une étape importante pour l’expansion de l’offre institutionnelle de la plateforme.

Sous son impulsion, Paymium a créé le « Club Bitcoin Pro » en partenariat avec Sia Partners et le cabinet d’avocats Kramer Levin. Ce club, destiné aux professionnels de la finance, organisera régulièrement des événements pour aborder les tendances du secteur et favoriser le partage de bonnes pratiques.

Le premier événement, intitulé « Institutionnalisation de Bitcoin », se tiendra le 12 novembre à Paris avec l’intervention de Yves Choueifaty, Président de Tobam.

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation du marché, Paymium a repris l’activité de Zebitex, 2e plateforme française historique d’échange de cryptomonnaies. Cette acquisition, réalisée en septembre dernier, permet à Paymium de renforcer sa position sur le marché français et de devenir un acteur capable de gérer l’accès à l’infrastructure de marché de manière indépendante.

Le Président de Paymium, Pierre Noizat, a souligné l’importance de cette indépendance technologique, qui permet à la plateforme de se différencier sur un marché largement dominé par des courtiers externes.

Paymium est une plateforme qui a prouvé sa fiabilité sur la durée et qui est reconnue par les spécialistes de l’écosystème crypto, mais moins connue du grand public et des professionnels de la finance. [...] Notre plateforme est indépendante technologiquement - avec son propre moteur de trading, son carnet d’ordres et sa solution de conservation, ce qui est un point notable sur le marché français principalement composé de courtiers qui se fournissent ailleurs. Pierre Noizat

Selon Pierre Noizat, cette indépendance, couplée à une gestion prudente et à l’adoption de solutions propriétaires, a permis à Paymium d’éviter les crises qui ont secoué le secteur, renforçant ainsi sa réputation de plateforme fiable. La plateforme présente d'ailleurs une totale conformité vis-à-vis des réglementations françaises et européennes.

Source : Communiqué de presse

