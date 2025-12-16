Bitcoin chute de 5 % après 1 milliard de dollars d’achat par MicroStrategy

Strategy a annoncé l’achat de 10 645 BTC pour 980 millions de dollars. Malgré cette accumulation, le marché a réagi négativement : le cours du Bitcoin a chuté de 5 % dans les heures qui ont suivi. Une réaction contre-intuitive qui interroge sur le climat actuel autour du BTC.

Strategy achète, Bitcoin chute

Strategy poursuit son ambition d’accumuler toujours plus de Bitcoins, mais cette fois, le marché a réagi de à contre-courant. À peine l’annonce faite, l’achat de 10 645 BTC pour un montant de 980,3 millions de dollars, le cours du Bitcoin a chuté de 5 % dans les heures suivantes.

Acquis au prix moyen de 92 098 dollars par BTC, cet achat est le 9e effectué par l’entreprise depuis le dernier sommet historique atteint à 126 000 dollars.

Cours du Bitcoin montrant le moment de l'annonce

À peine l’annonce publiée, le Bitcoin a amorcé une correction, effaçant la moitié du rebond à court terme amorcé après le crash de novembre, qui avait ramené le cours jusqu’à 80 128 dollars.

Il est difficile, voire impossible, de déterminer si cette chute est directement liée à l’annonce de Michael Saylor. En revanche, le timing interroge. Sur un marché aussi volatile que celui du Bitcoin, les réactions aux annonces, même positives en apparence, peuvent souvent prendre le contrepied des attentes.

Dans ce cas là, il est probable que des investisseurs bien positionnés aient profité de l’effet d’annonce pour déclencher une vague de prises de bénéfices, exploitant l'effet de FOMO chez les nouveaux entrants. La correction actuelle, avec un passage de 90 000 à 85 000 dollars, pourrait ainsi s’expliquer par des positions spéculatives à effet de levier, initiées depuis les plus bas du mois dernier.

La Strategy est-elle tenable ?

Au total, MicroStrategy détient désormais 671 268 BTC, acquis pour environ 50,33 milliards de dollars, soit un coût moyen de 74 972 dollars par Bitcoin. Malgré un contexte de marché difficile en cette fin d’année, l’entreprise affiche sa confiance et semble en bonne voie pour tenir sa promesse : augmenter la quantité de BTC détenue par action.

En effet, alors qu’à la fin de l’année 2024, chaque action MSTR représentait environ 158 000 satoshis (0,00158 BTC), ce chiffre est désormais monté à 198 000 satoshis, soit une hausse de 25 % des réserves en Bitcoin par action.

Évolution du nombre de satoshis par action MSTR

Cependant, il est important de rappeler que les actions de sociétés dites « Treasury Companies » comme MicroStrategy comportent d'importants risques. Leur modèle repose sur la promesse d’augmenter continuellement le nombre de BTC par action, ce qui implique des emprunts fréquents ou d'autres mécanismes de financement parfois risqués pour continuer à acheter du Bitcoin.

Si cette stratégie semble réussir pour Michael Saylor, d’autres entreprises similaires n’ont pas eu la même chance: l’action de MicroStrategy (MSTR) a perdu 65 % depuis le mois de juillet, celle de Metaplanet plus de 80 %, et celle de Nakamoto Games (NAKA) plus de 97,5 % depuis le mois de mars 2025. Des baisses qui, si elles se prolongent, pourraient menacer l'avenir de ses réserves de Bitcoins à long terme.

Enfin, ce modèle pose une question de fond : alors que Bitcoin a été conçu pour éliminer les intermédiaires, ces sociétés réintroduisent une couche de centralisation, en plaçant les Bitcoins sous le contrôle d’une entreprise, voire de plusieurs, si la garde est géré par un tier. Une situation qui fragilise leur résilience face au pouvoir coercitif des États.

Sources : TradingView, SaylorTracker

