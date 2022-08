Le Bitcoin (BTC) menace de chuter sous l'ancien ATH de 2017, à l'aube du « septembear »

Alors que le Bitcoin (BTC) évolue désormais en dessous des 20 000 dollars, les investisseurs s'attendent à une chute encore plus importante. Contexte macro-économique, annonce de la FED, affaire Mt. Gox et peur du « septembear », le Bitcoin menace de casser le support représenté par l'ancien plus haut historique (ATH) du bull run de 2017.

