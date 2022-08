FUD sur l’affaire Mt Gox : Non 140 000 BTC ne seront pas libérés aujourd’hui

La justice japonaise est en passe de restituer une partie des bitcoins (BTC) perdus aux anciens clients de Mt Gox. Suivant les sources, ce montant représente entre 137 000 et un peu plus de 141 000 BTC. Mais cette procédure, qui s’est accélérée en juillet dernier, a soudainement affolé les réseaux sociaux ce week-end.

Ci et là, il est facile de trouver des tweets selon lesquels l’ensemble de ces fonds seraient libérés d’un seul coup aujourd’hui même :

Pourtant, il n’en est rien. Depuis le site Web de Mt Gox, la justice japonaise publie directement les mises à jour de cette affaire, et la dernière publication remonte au 6 juillet.

Ce dernier document expliquait la marche à suivre pour bénéficier d’un remboursement et mentionnait que ceux-ci pourraient effectivement débuter « fin août de cette année environ ». Mais le fait est qu’aucun échéancier ni aucune date précise n’ont été communiqués. Au-delà de cette déclaration évasive, il est aussi stipulé que des retards pourront aussi avoir lieu. Ce qui semble finalement être le cas.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez l’histoire de Mt. Gox sur notre chaîne YouTube

Sur Twitter, le blogueur Eric Wall annonce être l’un des clients en compte avec Mt Gox et donne son point de vue sur la situation :

PSA: MtGox is *NOT* distributing any coins this week, or the next week, or the week after that.

Source: I’m a MtGox creditor. The repayment system is not live yet.

Next step: Go and block @TheAltcoinHub for spreading this misinfo.

— Eric Wall (also supports X 🏴) (@ercwl) August 27, 2022