Bientôt une fin de consolidation pour Bitcoin ? Analyse du BTC du 13 mai 2024

Bitcoin continue à consolider dans un range qu'il construit depuis 2 mois. Cela peut paraitre éprouvant pour les plus impatients, mais cette construction est saine et nécessaire pour assurer le maintien et la pérennité de cette tendance profondément haussière. Peut-on espérer une résolution prochaine ?