Tandis que plusieurs pays dans le monde envisagent de se constituer une réserve stratégique en Bitcoins (BTC), la Norvège n'a pas attendu d'en créer une pour exposer son fonds souverain à la cryptomonnaie. Un choix qui s'est avéré judicieux sur le court terme, et qui a permis au pays scandinave de générer une belle plus-value.

En s'exposant davantage au Bitcoin, le fonds souverain norvégien génère des bénéfices records

L'année dernière, le fonds souverain norvégien aurait engrangé un bénéfice de 222,4 milliards de dollars, battant son précédent record enregistré en 2023.

Le fonds souverain norvégien a été créé en 1990 dans le but d'utiliser l'argent qu'elle obtient grâce à l'extraction et la vente d'hydrocarbures (gaz et pétrole) afin d'investir dans des entités étrangères. Son objectif : obtenir des rendements stables et long terme pour assurer la stabilité financière du pays une fois que ses réserves en hydrocarbures se seront épuisées.

En près de 35 ans, le fonds a investi dans de nombreux groupes cotés en Bourse, possédant notamment des actions chez Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft ou encore Nvidia dont l'action a bondi de plus de 50 % en 2024.

Tout au long de l'année 2024, le fonds souverain norvégien, considéré comme le grand du monde, a multiplié les investissements, se concentrant notamment sur l'achat d'actions d'entreprises étrangères dont la position pro crypto n'est plus à prouver.

Fin 2024, ses avoirs comprenaient une participation de 1,1 % dans Tesla et de 0,72 % dans MicroStrategy, ainsi que des actions chez Coinbase, Metaplanet ou encore MARA Holdings. Toutes ces entreprises ont un point commun : elles disposent toutes d'une réserve plus ou moins conséquente en Bitcoins.

L'entreprise automobile d'Elon Musk disposerait de 11 509 BTC, soit un peu plus de 1,2 milliard de dollars selon le cours actuel du Bitcoin. De la même manière, MicroStrategy, la société de Michael Saylor qui a bâti son modèle économique sur l'accumulation de la cryptomonnaie, détient à ce jour au moins 218 887 BTC représentant une valeur de plus de 22 milliards de dollars.

Un bel exemple de la forte portée institutionnelle du Bitcoin

En investissant dans ces firmes, le fonds souverain norvégien a sensiblement augmenté son exposition au Bitcoin. Selon le cabinet d'analyste K33 Research, l'exposition indirecte de Norges Bank Investment Management (NBIM), l'entité gérant le fonds, a atteint 3 821 BTC, soit 356 millions de dollars à la fin de l'année 2024.

En un an, l'exposition indirecte de NBIM au Bitcoin a augmenté de 153 %

Pour Vetle Lunde, responsable de la recherche chez K33 Research, « il est important de souligner que cette exposition découle probablement d'une pondération sectorielle basée sur des règles plutôt que d'un choix délibéré de donner la priorité à l'exposition au BTC ».

Malgré tout, l'analyste considère que la stratégie adoptée par le NBIM est très intéressante et met en valeur la forte portée institutionnelle du Bitcoin :

L'exposition indirecte de NBIM est l'un des meilleurs exemples de la manière dont le BTC se glisse dans tout portefeuille bien diversifié, et sa croissance témoigne de la maturité du marché et de la possibilité pour le BTC de se retrouver dans tout portefeuille bien diversifié, intentionnellement ou non.

Source : Vetle Lunde sur X

