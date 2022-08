Le Bitcoin (BTC) serait bon pour le tourisme, selon le président du Salvador

La tendance a été notée par Nayib Bukele, le très « crypto-friendly » président du Salvador. Sur Twitter, il explique que l’adoption du Bitcoin a permis au pays de rebondir plus rapidement que d’autres en termes de tourisme :

Only a handful of countries have been able to recover its tourism to pre pandemic levels.

And that’s international tourism, so the reasons behind it are mostly #Bitcoin and surf 🤙🏼

But internal tourism is growing even more, mainly because of our crackdown on gangs. https://t.co/mBbarohmoZ pic.twitter.com/Iy6mFliicJ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 6, 2022