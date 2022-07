Le Salvador profite du contexte de bear market et rachète 80 bitcoins (BTC)

Le Salvador, pays d'Amérique centrale connu pour avoir adopté le Bitcoin (BTC) en septembre 2021, semble vouloir continuer à profiter du contexte de bear market.

Alors que son président, Nayib Bukele, s'était largement fait critiquer par les internautes le mois dernier suite à sa décision de racheter du Bitcoin en mai dans un contexte déjà baissier, ce dernier souhaite remettre le couvert.

Effectivement, le 1er juillet au matin, le président salvadorien a tweeté pour annoncer que le pays avait acheté 80 bitcoins à un prix fixe de 19 000 dollars.

El Salvador bought today 80 #BTC at $19,000 each!#Bitcoin is the future!

Thank you for selling cheap 😉 pic.twitter.com/ZHwr0Ln1Ze

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2022