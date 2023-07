Bitcoin (BTC) sous 30 000 dollars et 180 millions de dollars liquidés en 24h : Ripple sème le trouble

Le marché des cryptomonnaies a globalement profité de l'élan provoqué par le procès opposant Ripple à la Securities and Exchange Commission (SEC),mais cela aura été de courte durée. Effectivement, la baisse du Bitcoin (BTC), du XRP et plus globalement de tous les altcoins aura été tout aussi rapide, avec plus de 180 millions de dollars liquidés sur les dernières 24 heures.