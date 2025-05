Bitcoin (BTC) à 138 500 dollars en 2025 ? Voici les arguments de ce gestionnaire de fonds

Selon un analyste de 21Shares, le Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 138 500 dollars au cours de cette année 2025. Quels sont les différents facteurs permettant d’appuyer ce scénario ?

Le Bitcoin (BTC) atteindra 138 500 dollars cette année selon 21Shares

En fonction du sentiment de marché, nous voyons souvent des prévisions optimistes ou pessimistes à l’extrême en ce qui concerne le cours du Bitcoin (BTC). Cette semaine, l’émetteur d’exchange-traded products (ETP) crypto 21Shares y est allé de son analyse, en donnant pour sa part une cible de prix qui semble plutôt réaliste.

En effet, l’analyste Matt Mena a avancé un prix de 138 500 dollars par bitcoin avant la fin de l’année, en s’appuyant notamment sur un concept basique de l’économie : l’offre et la demande. Pour appuyer son scénario, il a recensé que sur les 12 derniers mois, 430 587 bitcoins avaient été accumulés par des gouvernements et des entreprises, là où seulement 165 969 avaient été créés, à raison d’un peu plus de 450 unités par jour.

Globalement, les arguments en faveur d’un Bitcoin atteignant 138 500 dollars d’ici la fin de l’année se renforcent. L’offre est limitée, la demande institutionnelle est sans précédent et les conditions macroéconomiques sont de plus en plus favorables. Les flux entrants d’ETF dépassent à eux seuls l’offre nouvelle, et si davantage d’États américains ou de fonds souverains suivent les premiers adeptes, la dynamique narrative et les capitaux pourraient s’accélérer. Matt Mena, Crypto Research Strategist de 21Shares

Au-delà de l’offre et de la demande, d’autres facteurs viennent influencer cette hausse, comme les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui semblent s’apaiser, notamment avec une trêve de 90 jours.

Par ailleurs, nous pouvons aussi revenir sur la politique monétaire. L’analyste s’attend effectivement à une baisse drastique des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui réduirait les rendements sur les produits de dette, pouvant de ce fait participer à une rotation des liquidités.

Tandis que la prochaine réunion de la Fed se déroulera le 18 juin, notons cependant que 91,4 % du marché mise sur un maintien des taux au niveau actuel de 4,5 %, selon le FedWatch du CME.

Un cycle différent

Si la demande institutionnelle est particulièrement élevée, Matt Mena souligne un point sur lequel nous avons aussi pu revenir par le passé, à savoir un engagement des particuliers se faisant moins sentir que lors des cycles précédents.

D’ailleurs, nous pouvons aussi l’observer en partie sur l’analyse Google Trends de la requête « bitcoin », qui frôle ses plus bas sur 12 mois, alors même que le BTC approche de son plus haut historique :

Requête « bitcoin » sur Google Trends

Pour terminer sur les points de divergence avec les précédents cycles, rappelons également que le BTC a atteint son dernier véritable point bas majeur il y a plus de 2 ans maintenant, à 15 500 dollars environ en novembre 2022. Depuis, l’actif enchaîne les jambes de hausse, malgré quelques corrections ponctuelles :

Cours du BTC en données mensuelles

Alors que la cible d’un point haut à 138 500 dollars semble cohérente, compte tenu de tous les éléments cités, jouons aussi la carte de la contradiction et mettant en garde sur le fait que l’erreur est aussi le propre des analystes.

En attendant, le prix actuel d’un bitcoin affiche 105 260 %, en hausse de 2 % sur 24 heures.

Source : 21Shares, TradingView, Google Trends

