Bitcoin bat un nouveau record avec sa clôture journalière la plus élevée de l’histoire à 106 800 dollars

Bitcoin vient d’établir un nouveau record avec une clôture journalière historique à 106 800 dollars. Porté par un contexte macroéconomique favorable et une demande croissante, la monnaie confirme sa résilience. Ce nouveau signal haussier rapproche le BTC de son sommet absolu atteint en mars à 109 346 dollars.

Bitcoin retrouve ses sommets

Alors que certains investisseurs redoutaient le pire il y a 2 mois : un retour en marché baissier, le prix du Bitcoin a finalement fortement rebondi, franchissant de nouveau le seuil des 100 000 dollars.

Les marchés, tant celui du BTC que les indices mondiaux, avaient été secoués par les récentes tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, dans le cadre de la guerre des droits de douane lancée par l’administration Trump. Le S&P 500 avait chuté de 21 % depuis son plus haut historique (ATH), le Bitcoin de près de 32 %, et le CAC 40 de 18 %.

La dissipation de ces tensions géopolitiques a toutefois amorcé un retournement des marchés. Le Bitcoin a su en profiter pour reprendre de l’avance, se rapprochant de son sommet historique avant les autres actifs. Hier, le BTC a enregistré la clôture journalière la plus élevée de son histoire : 106 830 dollars.

Cours du Bitcoin contre le dollar

Ce n’est pas encore un sommet historique, ou All Time High (ATH), mais c’est un signal d’autant plus significatif. Le cours du Bitcoin avait déjà franchi les 106 500 dollars à plusieurs reprises au mois de janvier, sans toutefois parvenir à s’y maintenir sur une journée entière… jusqu’à hier.

Le BTC se rapproche ainsi un peu plus de son ATH, établi à 109 346 dollars. Au moment d’écrire ces lignes, il s’échange autour de 107 800 dollars, soit à seulement 1,4 % de son record absolu.

La blockchain Bitcoin n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui

Si le cours du Bitcoin frôle aujourd’hui les 110 000 dollars, ce n’est pas un hasard. Il est soutenu par une combinaison de facteurs macroéconomiques, techniques et géopolitiques, qui stimulent sa demande, tant chez les investisseurs que chez ceux en quête de sécurité financière.

Sur le plan macroéconomique, l’élection de Donald Trump et son discours résolument pro-crypto ont renforcé la confiance des marchés, d’autant plus depuis l’adoption du Bitcoin par les institutions à travers les ETF.

L’inflation persistante, l’endettement élevé des États, et la politique de taux bas incitent de nombreux investisseurs à se tourner vers le Bitcoin, perçu comme une alternative aux monnaies fiduciaires en perte de crédibilité.

Les fondamentaux du Bitcoin, sa rareté, sa décentralisation et sa résilience, deviennent des atouts majeurs dans un monde marqué par l’instabilité. Considéré par beaucoup comme un « or numérique », le Bitcoin, bien qu'encore jeune, offre une transparence, une rapidité, une sécurité et une neutralité que l’or ne peut égaler.

Des entreprises comme MicroStrategy, Tesla ou encore GameStop intègrent désormais le BTC dans leur trésorerie, renforçant sa légitimité. Parallèlement, plusieurs États, comme le Bhoutan, le Salvador, ou même les États-Unis, promeuvent le minage de BTC à grande échelle pour rentabiliser leurs infrastructures énergétiques, notamment renouvelables.

Cependant, aucune performance n’est garantie. Malgré ses qualités, le Bitcoin reste volatil et sujet à d’importantes corrections. Néanmoins, depuis sa création, sa valeur globale ne cesse de progresser, et l’intérêt qu’il suscite ne montre aucun signe de ralentissement.

