Bitcoin : 6 adresses vieilles de 14 ans déplacent 22 millions de dollars

Six adresses Bitcoin dormantes depuis 2011 ont soudainement transféré 250 BTC, soit près de 22 millions de dollars au cours actuel. Cette transaction, survenue après 14 ans d'inactivité, suscite de nombreuses interrogations parmi les investisseurs et les analystes.

22 millions de dollars de Bitcoin déplacés après 14 ans

Lundi dernier, 6 adresses Bitcoin historiques, qui n'avaient pas bougé depuis leur création en 2011, ont transféré leur solde vers de nouvelles destinations. Ces portefeuilles utilisaient l’ancien format d’adresse « legacy », reconnaissable à sa suite de caractères débutant par le chiffre « 1 ».

Bien que l’identité de l’individu faisant transiter ces BTC demeure inconnue, on peut remarquer qu’environ 740 000 dollars ont été transférés vers la néobanque britannique Revolut.

Lorsqu’un ancien détenteur de Bitcoin déplace une somme importante, plusieurs hypothèses émergent :

Volonté de vendre ? Certains pensent que ces fonds sont en passe d’être liquidés sur le marché, ce qui pourrait accentuer la pression vendeuse ;

Certains pensent que ces fonds sont en passe d’être liquidés sur le marché, ce qui pourrait accentuer la pression vendeuse ; Migration vers un stockage plus sécurisé ? D’autres estiment que l’investisseur cherche simplement à renforcer la sécurité de ses avoirs en les transférant vers un portefeuille plus récent et sécurisé.

Un retour sur investissement spectaculaire

En 2011, lorsque ces Bitcoins ont été acquis, leur valeur était d’environ 1 $ l’unité. Aujourd’hui, chaque BTC vaut près de 90 000 dollars, ce qui signifie que l’investisseur anonyme a vu son portefeuille grimper de plus de 8 300 000 %.

Que ces Bitcoins soient vendus ou non, ils rappellent à quel point Bitcoin a su traverser les cycles économiques et offrir des opportunités d’investissement aux plus audacieux.

Source : Mempool

