Bitcoin à 100 000 dollars ? Les 5 raisons qui pourraient propulser son prix prochainement

Le cours du Bitcoin (BTC) est en hausse nette depuis l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et cela pourrait continuer, si l’on en croit certains signaux forts. Voici les raisons pour lesquelles on peut s’attendre à un franchissement du seuil des 100 000 dollars pour le BTC.

1. Les investisseurs institutionnels commencent à se réveiller

Si l’intérêt du grand public pour le Bitcoin (BTC) accompagne souvent ses hausses, une frange d’investisseurs a cependant un poids considérable sur le marché : les institutionnels. Et ceux-ci commencent à se réveiller, face à une « FOMO » qui monte depuis la semaine dernière.

Nous vous l’expliquions ce matin, le gestionnaire d’actifs Bernstein s’est défait de toute mesure et a tout bonnement appelé ses clients à « acheter tout ce que vous pouvez ». Quant aux autres poids lourds du secteur, à l’instar de BlackRock, ils ont souvent misé sur des ETF Bitcoin (BTC) pour attirer les clients et se positionner en amont.

Et cela fonctionne : l’ETF BTC de BlackRock dépasse actuellement record sur record et les afflux sur les autres ETF sont également considérables. Les volumes sont en train d’exploser :



Historiquement, ce type d’enthousiasme de la part des investisseurs institutionnels conduit à des hausses nettes du cours du Bitcoin.

2. Bientôt une réserve stratégique en Bitcoin (BTC) aux États-Unis (et ailleurs ?)

Cela n’a échappé à personne, cette hausse subite du cours du Bitcoin est liée à l’élection présidentielle américaine et à l’arrivée d’un président très « pro-crypto » dans la Maison-Blanche. Donald Trump s’est positionné très en faveur des cryptomonnaies ces derniers mois, appelant à « virer » le directeur actuel de la Securities and Exchange Commission (SEC) et lançant même un projet de finance décentralisée (DeFi).

Une mesure pourrait être prise à son arrivée, qui changerait tout : la constitution d’une « réserve stratégique » en Bitcoin. Si les États-Unis faisaient le choix d’accumuler de la cryptomonnaie, cela représenterait un ras de marée qui irait bien au-delà des limites du territoire américain.

Par ailleurs, ce choix pourrait être imité par d’autres grandes économies. Déjà, des appels ont été relayés, notamment en Allemagne, afin que les gouvernements envisagent la détention de cryptomonnaies, au même titre que la détention de devises étrangères. C’est donc bel et bien un changement de paradigme qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

3. Les entreprises intègrent le BTC en tant qu’actif de réserve

Si la société MicroStrategy a été la première à intégrer le Bitcoin dans ses réserves de manière publique et massive, elle n’est désormais plus la seule. Sa stratégie commence en effet à être de plus en plus largement imitée. Au Japon, la société Metaplanet possède désormais plus de 1 000 BTC… Soit plus de 89 millions de dollars au cours actuel.

Aux États-Unis, on note aussi l’arrivée de Semler Scientific dans le secteur. Ce que cela montre, c’est que des entreprises dont l’activité n’a rien à voir avec les cryptomonnaies font le choix d’acheter du Bitcoin pour se constituer des réserves solides. C’est donc un signal de confiance fort.

Il faut aussi noter que les entreprises cotées ont des obligations déclaratives en termes d’actifs… Mais ce n’est pas le cas des autres. Il est donc probable que d’autres entreprises disposent de Bitcoin sans avoir communiqué à ce sujet de manière publique.

4. La dédollarisation est en marche (et l’inflation est toujours là)

Le Bitcoin serait-il en train de prendre un rôle similaire à celui historiquement réservé au dollar ? La cryptomonnaie évolue désormais dans un monde dont les systèmes de paiement se fractionnent. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, ainsi que les mouvements de dédollarisation qui ont suivi, ont en effet fait vaciller l’hégémonie du billet vert.

Alors que les BRICS+ sont en train d’établir des systèmes de paiement séparés et de favoriser leurs devises nationales, la question de la place du dollar continue donc de se poser. C’est alors une avenue qui s’ouvre pour le Bitcoin, qui est un actif non basé sur une banque centrale et échangeable librement sans lien avec le système bancaire.

En plus de ces éléments, il faut noter la persistance de l’inflation. Si cette dernière a fortement ralenti aux États-Unis et en Europe, ce n’est pas le cas de tous les pays. Et surtout, les économies sont encore en train d’absorber les hausses de prix conséquentes ayant eu lieu depuis 2020. D’où un intérêt pour un actif conçu pour être déflationniste : Bitcoin.

5. L’écosystème crypto vient de dépasser les 3 100 milliards de dollars de capitalisation

Si nous évoquons le Bitcoin en particulier, le reste de l’écosystème crypto n’est pas en reste. Les technologies portées par d’autres blockchains suscitent en effet un fort intérêt, sans parler des « memecoins », qui savent attirer le grand public. Le résultat, c’est que les actifs crypto viennent de dépasser les 3 100 milliards de dollars de capitalisation, du jamais-vu.

Parmi les grands gagnants de cette poussée, on peut citer le Dogecoin (DOGE), qui est associé à Elon Musk, ou encore Solana (SOL), dont les memecoins explosent depuis plus d’un an. C’est donc l’intégralité de l’écosystème qui est en hausse. Cela veut dire que l’intérêt pour la blockchain est global, et ne repose pas uniquement sur les performances ponctuelles du BTC. Encore une fois, c’est donc un signe de confiance fort.

Source : TradingView

