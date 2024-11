L’ETF Bitcoin de BlackRock dépasse celui sur l’or lancé en 2005

Grâce à d’importantes entrées de capitaux cette semaine, la quantité d’actifs sous gestion de l’ETF Bitcoin de BlackRock a dépassé celle de celui sur l’or. Faisons le point sur les montants en jeu.

BlackRock voit son ETF Bitcoin dépasser celui sur l'or

Un mois après son lancement en janvier dernier, l'ETF Bitcoin spot de BlackRock avait réalisé la plus importante performance de ces 30 dernières années en matière d'entrée de capitaux. Malgré un ralentissement au printemps et durant l'été, le résultat de l'élection américaine a su lever de l'incertitude, permettant de ce fait au BTC de reprendre sa course haussière en dépassant de nouveau son plus haut historique (ATH).

💡 Comment acheter des ETF Bitcoin (BTC) en France ?

C'est dans ce contexte, que des flux de liquidités se sont de nouveau déversé au sein des ETF, à tel point qu'IBIT a enregistré 1,1 milliard de dollars d'entrées nettes lors de la journée de jeudi, à savoir la meilleure journée depuis sa création :

Historique des flux sur l'ETF IBIT

Ainsi, toutes ces liquidités permettent désormais à l'IBIT de réunir près de 34,34 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Outre le fait que cela représente désormais plus de 2,26 % de la capitalisation de Bitcoin, une nouvelle étape via d'être franchie : le dépassement par cet ETF de celui sur l'or.

Et pour cause, l'ETF IAU, pourtant lancé en 2005 par BlackRock et qui a su traverser des crises d'envergure comme celle des subprimes ou du Covid, dispose de 32,35 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Avec une accélération du bull run qui semble se profiler, cette performance pourrait prochainement prendre un autre tournant, bien qu'elle soit déjà particulièrement remarquable.

👉 Sur le même sujet — Grâce à BlackRock, les ETF Bitcoin spot enregistrent un record de flux nets entrants quotidien

En ce qui concerne les actifs spots à proprement parler, le BTC dispose encore d'une importante marge de progression face à l'or. En effet, le célèbre métal précieux est capitalisé à 18 075 milliards de dollars, contre 1 514 milliards de dollars en ce qui concerne le Bitcoin.

Lors de l'écriture de ces lignes, le BTC s'échange à 76 650 dollars, en hausse de 0,88 % en 24 heures.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.