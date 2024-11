3 100 milliards de $ : le marché des cryptomonnaies n’a jamais été aussi haut

Alors que les prix des cryptomonnaies ne cessent de grimper depuis une semaine, la capitalisation totale a dépassé son plus haut historique. Peut-elle encore augmenter ?

Le marché des cryptomonnaies bat un nouveau record

Depuis une semaine, les prix des cryptomonnaies s'envolent, à commencer par le Bitcoin (BTC). Après avoir battu son plus haut historique (ATH), l'actif n'a cessé de monter, et pourrait maintenant dépasser les 90 000 dollars sous peu.

Dans le sillage de cette performance, le marché crypto a suivi le mouvement, à tel point que lui aussi a désormais dépassé son record historique. Si l'on se réfère aux données de CoinGecko, nous remarquons effectivement que les 3 120 milliards de dollars actuels ont dépassé le niveau qui avait été atteint il y a presque 3 ans jour pour jour :

Évolution de la capitalisation totale des cryptomonnaies

Le 10 novembre 2021, cette capitalisation totale du marché des cryptomonnaies avait alors atteint les 3 069 milliards dollars. Le nouveau record ne se joue ainsi qu'à une faible avance, mais un tel dépassement pourrait être annonciateur de nouvelles entrées de capitaux.

D'ailleurs, nous pouvons souligner l'effet qu'a eu l'élection de Donald Trump sur l'écosystème, car cette même capitalisation a progressé de 760 milliards de dollars en une semaine.

Des conditions de marché différentes ?

La différence entre l'état du marché en novembre 2021 et sa situation aujourd'hui est bien différente. À l'époque, la présence des investisseurs de la finance traditionnelle était encore moindre qu'aujourd'hui. Depuis, nous avons par exemple vu bon nombre de gestionnaires de fonds lancer des ETF sur Bitcoin et Ethereum. La semaine dernière, le fonds de BlackRock sur le Bitcoin, lancé il y a moins d'un an, a même dépassé celui sur l'or, pourtant actif depuis 2005.

Un autre argument, qui pourrait suggérer que ce cycle haussier a encore du potentiel, c'est que pour l'heure, le BTC fait majoritairement la course en tête. En effet, s'il a dépassé avec succès son ATH, ce n'est pas le cas de bon nombre d'autres cryptomonnaies. Par exemple, bien que l'ETH d'Ethereum progresse de près de 39 % en une semaine, son prix est encore 30 % plus bas que son plus haut historique à 4 880 dollars environ.

En outre, le secteur des levées de fonds n'est pas encore entré en effervescence. En 2021, nous avions pu assister à d'importants excès, tandis que même à l'heure actuelle, les sommes levées chaque mois ne dépassent pas encore celles du bull run de 2018 :

Sommes mensuelles des levées de fonds

Bien que tous ces arguments semblent plutôt positifs, il conviendra toutefois de faire preuve de prudence, en n'investissant jamais plus que la somme que l'on est prêt à perdre. La formation est également importante, et nos experts de Cryptoast Academy sont là pour vous accompagner.

Sources : CoinGecko, DefiLlama

