Binance promet une preuve de réserve pour améliorer sa transparence sur ses liquidités

Une preuve de réserve pour tous les exchanges ? C'est en tout cas ce que souhaite le PDG de Binance Changpeng Zhao. La preuve de réserve consiste en une analyse des fonds détenus par un dépositaire afin de s'assurer que l'entreprise possède les actifs de chaque client.

Après des révélations au sujet d'une potentielle insolvabilité de la plateforme FTX, Changpeng Zhao a redirigé ses 21 millions de tokens FTT sur Binance pour éventuellement les vendre. En conséquence, les investisseurs ont massivement retiré leurs cryptomonnaies de la plateforme FTX.

Face à un manque de liquidités conséquent, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried s'est vu dans l'obligation de trouver des fonds pour répondre à la demande, et s'est tourné vers Binance pour un accord de rachat. Mais toute cette situation n'aurait peut-être pas eu lieu si FTX avait été transparent avec ses clients.

Un jour avant la chute de son exchange, Sam Bankman-Fried affirmait sur Twitter que FTX n'avait aucun problème de liquidités. Lorsque sa déclaration a été contredite par le rachat de son entreprise, son tweet a été supprimé.

En outre, pour éviter que les exchanges de cryptomonnaies dissimulent de fausses allégations à propos de leurs réserves, et afin de rassurer les utilisateurs des plateformes, Changpeng Zhao incite les entreprises du secteur à être plus transparentes sur leurs chiffres.

All crypto exchanges should do merkle-tree proof-of-reserves.

Banks run on fractional reserves.

Crypto exchanges should not.@Binance will start to do proof-of-reserves soon. Full transparency.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022