Binance a participé à hauteur de 500 millions de dollars à l'acquisition de Twitter par Elon Musk

La plateforme d'achat de cryptomonnaies Binance a participé à hauteur de 500 millions de dollars pour le rachat de Twitter par Elon Musk en date du 25 avril dernier.

Selon le document de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Binance a participé aux côtés de 17 autres investisseurs.

Nous y retrouvons également des fonds d'investissement habitués à l'écosystème des cryptomonnaies, notamment Sequoia Capital, qui a participé à hauteur de 800 millions de dollars, Fidelity à hauteur de 316 millions de dollars ou encore a16z (Andreessen Horowitz), pour 400 millions de dollars.

Le document de la SEC, qui correspond au formulaire 13D, doit être soumis auprès de l'organisme dans un délai de 10 jours lorsqu'une entreprise acquiert plus de 5 % de titres cotés en bourse d'une société publique.

Peu de temps après que l'information ait été divulguée, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a tweeté pour dire qu'il ne s'agissait que d'« une maigre contribution à la cause ».

A small contribution to the cause. https://t.co/xD9XZxOWfL

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 5, 2022