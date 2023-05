Un nouveau rapport choc vise la plus grande plateforme d’échange mondiale Binance. Selon un rapport de Reuters, entre 2020 et 2021 l’entreprise aurait mélangé quotidiennement des milliards de dollars des cryptomonnaies détenues par ses clients avec ses propres revenus. Que reproche-t-on au géant des cryptomonnaies ?

Binance accusée d’avoir mélangé ses fonds avec ceux de ses clients

Le rapport de Reuters s’appuie sur trois sources anonymes proches de Binance. Selon l’une d’entre elles, qui aurait eu connaissance direct des finances de l’entreprise, les sommes en jeu s’élevaient à plusieurs milliards de dollars. La société disposait de comptes bancaires auprès de Silvergate Bank, qui s’est depuis effondrée.

Le rapport indique que Reuters a pu consulter des documents prouvant que Binance aurait à une occasion mélangé 20 millions de dollars d’un compte d’entreprise avec 15 millions de dollars d’un compte qui recevait habituellement les fonds des clients. Les fonds étant clairement séparés au sein de l’entreprise, il s’agit vraisemblablement d’une action volontaire et effectuée en connaissance de cause.

Binance rejette les accusations et clarifie l’utilisation de ces comptes bancaires

Selon Binance, qui a été interrogée par Reuters, le compte recevant les fonds des clients n’était en réalité pas un compte de dépôt. Il aurait servi à recevoir l’argent envoyé par les clients lorsque ceux-ci procédaient à des achats de BUSD, le stablecoin dollar de Binance. Brad Jaffe, un porte-parole de l’entreprise, explique ainsi :

« Ces comptes n’étaient pas utilisés pour accepter des dépôts des utilisateurs. Ils servaient à faciliter les achats de ces derniers. […] Le processus était exactement le même que lorsqu’on fait un achat sur Amazon. »

Mais selon un ancien régulateur financier des États-Unis, qui a également été interrogé par Reuters, ces « achats » de BUSD n’étaient pas présentés aux clients comme tels, mais bien comme des dépôts. Les fonds déposés sur ce compte bancaire étaient ainsi qualifiés de « dépôts » sur la plateforme, et les clients étaient informés qu’ils pouvaient « retirer » leurs fonds en dollar à tout moment. Dans ce cas, les fonds des clients auraient effectivement été considérés comme des dépôts, et ils auraient dû être séparés nettement des revenus de l’entreprise.

Binance dans la tourmente en 2023

Ce flou autour des dépôts (ou achats) des clients de Binance intervient alors que l’entreprise fait face à plusieurs accusations ces derniers mois. L’affaire la plus épineuse pour l’entreprise est probablement celle venue de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui accuse Binance de faux audits et de délit d’initié notamment.

Par ailleurs, les transferts de fonds de Binance ont été plusieurs fois mis en question. Récemment, l’entreprise a été accusée de transférer une partie des actifs destinés à garantir un stablecoin. Ce qui est certain, c’est que depuis la chute de FTX, la plus grande plateforme d’échange mondiale est particulièrement scrutée, et ses déboires avec les régulateurs ne sont pas encore réglés.

Source : Reuters

