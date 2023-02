Binance soupçonnée de ne pas avoir suffisamment garanti le stablecoin B-USDC

Un nouveau coup dur pour Binance ? Un rapport de Forbes accuse l’entreprise d’avoir transféré 1,8 milliard de dollars qui étaient censés garantir la parité avec le dollar du B-USDC. De son côté, Changpeng Zhao nie en bloc une quelconque malversation. Le point sur le sujet.

Binance a-t-il transféré une partie des actifs destinés à garantir son stablecoin ?

La publication de Forbes, parue hier, fait un lien direct entre le fonctionnement de Binance et celle de la défunte plateforme FTX. Selon elle, Binance aurait transféré 1,8 milliard de dollars d’actifs à des fonds d’investissement – dont le tristement célèbre Alameda Research.

Sur une période d’août à décembre 2022 – soit au moment où FTX s’est effondrée – Binance aurait transféré ces fonds, laissant les détenteurs de B-USDC sans garantie que leurs tokens étaient adossés à 100%. Pour rappel, le B-USDC est une forme d’USDC qui existe sur la Binance Smart Chain, une blockchain gérée par Binance.

1,1 milliard de dollars auraient été transférés à Cumberland/DRW, une firme de trading partenaire de Binance. Les millions restants ont été envoyés à d’autres entités, dont Alameda Research, le fonds d’investissement lié à FTX, ou encore la Fondation Tron (TRX).

Le responsable de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, s’est exprimé au sujet de ces transferts, et a affirmé à Forbes que ceux-ci correspondaient à des opérations normales pour l’entreprise :

« Il n’y a pas eu de mélanges [de fonds] car il y a des wallets et il y a un registre. »

Les portefeuilles destinataires ne seraient que des « conteneurs », ces transferts n’étant pas problématiques selon lui, car les fonds des clients étaient toujours présents, mais simplement stockés ailleurs.

Une accusation qui revient pour Binance

Ce rapport fait écho à une investigation précédente, qui avait révélé que Binance n’avait pas toujours adossé à 100% son BUSD. En janvier dernier, la plateforme avait admis sa faute, et qualifié cela de « délais opérationnels » :

« Le processus de maintien de la garantie [du BUSD] inclut de nombreuses équipes, et il n’a pas toujours été parfait. »

Ces « délais opérationnels » auraient donc t-il aussi eu lieu avec le B-USDC ? Des recherches publiées par ChainArgos indiquent que le B-USDC aurait été sous-collatéralisé (c’est-à-dire non garanti) de plus de 1 milliard de dollars à trois reprises. Pour le BUSD, le stablecoin de Binance aurait été non garanti pour la majorité de l’année 2021, de plus de 500 millions de dollars.

Par ailleurs, le rapport de Forbes souligne que si ces transferts n’ont pas nécessairement un but néfaste, c’est le fait qu’ils existent qui peut être problématique :

« Déplacer des actifs depuis ou vers le portefeuille n’est pas nécessairement une indication de quoi que ce soit de malveillant. […] Mais le fait que ces fonds proviennent d’un portefeuille typiquement utilisé pour stocker de manière sécurisée les fonds des clients peut potentiellement poser problème. »

Que penser de ces rapports ?

Ces rapports consécutifs depuis le début de l’année montrent plusieurs choses. D’une part, que les stablecoins gérés sur la blockchain de Binance ne seraient pas autant garantis qu’on peut le penser – ou tout du moins que ces transactions soulèvent de grandes questions.

De l’autre, on note que Binance répond souvent à ces accusations en admettant l’existence de ces transferts – comme en janvier dernier – mais en niant que ceux-ci sont problématiques. Un porte-parole a ainsi répondu à ces accusations récentes :

« Le porte-parole a aussi dit que les transactions identifiées par Forbes étaient liées à la gestion interne des portefeuilles, et qu’elles n’affectaient pas la collatéralisation des actifs des utilisateurs. »

De son côté, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s’est exprimé ce matin au sujet de l’article de Forbes. Il a nié que ces transferts aient été problématiques, expliquant qu’il s’agissait de simples retraits de la part des clients de l’entreprise :

« Nos clients sont libres de retirer leurs actifs à tous moments. […] Nos utilisateurs doivent également déposer des fonds pour être à même d’en retirer. […] L’article ignore commodément les transactions de dépôt. »

Les accusations de ce type à l’encontre de Binance semblent en tout cas prendre de l’ampleur, et il est probable que nous entendrons à nouveau parler de ces transferts dans les semaines à venir.

Source : Forbes, ChainArgos – Illustration : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

