Binance admet que son stablecoin BUSD n'a pas toujours été garanti à 100% par des dollars américains

Depuis la chute de l'écosystème Terra et de l'UST, les autres stablecoins sont particulièrement surveillés. Des analystes ont récemment révélé que le BUSD de Binance n’avait pas toujours été garanti par une somme équivalente en dollars américains. Un fait que la plateforme d’échange de cryptomonnaies admet, en affirmant que le problème a depuis été réglé. Le point sur le sujet.

Le BUSD de Binance n’a pas toujours été adossé par un nombre équivalent de dollars

Ce sont deux analystes de la firme ChainArgos, Patrick Tan et Jonathan Reiter, qui ont noté ce décalage. Dans une longue publication, ils expliquent que le stablecoin BUSD de la plateforme Binance a été lancé en collaboration avec Paxos, sur la blockchain Ethereum. Mais la plateforme a ensuite lancé son stablecoin sur la Binance Chain, sa propre blockchain, ainsi que la Binance Smart Chain.

La différence entre les BUSD présents sur Ethereum et ceux présents sur les blockchains de Binance n’a pas particulièrement été soulignée par Binance :

« Quand on parlait de BUSD, la plupart des utilisateurs partaient du principe que Binance parlait de celui émis par Paxos sur Ethereum, mais la réalité est que le BUSD existait sur plusieurs blockchains, dont la Binance Chain, la Binance Smart Chain, Avalanche, ainsi que Polygon. »

Pour rendre le BUSD compatible avec la Binance Smart Chain (BSC), Binance a utilisé un « quasi-bridge », un processus qu’elle a baptisé « Binance-peg ». Pour résumer : les BUSD sur la Binance Smart Chain étaient eux-mêmes ancrés aux BUSD présents sur Ethereum. À chaque fois qu’un utilisateur achète donc un BUSD sur une autre blockchain, Binance achète du BUSD à Paxos, et produit (mint) le nombre équivalent de tokens pour les distribuer. Le processus inverse est effectué pour les ventes.

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Un « double peg » qui a permis un décalage

Selon les deux analystes, c'est ce système qui a causé l'émergence d'un problème :

« Des recherches poussées […] révèlent que les portefeuilles Ethereum pour les BUSD qui sont “Binance-peg” avaient régulièrement moins de BUSD que celui qui circulait sur la Binance Smart Chain. »

Ce que cela veut dire, c’est que Binance aurait « créé des BUSD à partir de rien, pour les utiliser sur la Binance Smart Chain ». Le décalage a été particulièrement fort à deux périodes : en mars 2021 et en mai 2021. Il a ainsi dépassé 1 milliard de dollars, ce qui veut dire que 1 milliard de BUSD n’étaient pas garantis à ces moments. Le rapport note que – coïncidence ou non – cela correspond à des moments où une autre cryptomonnaie native de Binance, le BNB, voyait son cours exploser.

« On a longtemps suspecté que Tether utilise l’USDT pour manipuler le cours du Bitcoin. Binance aurait-elle fait de même avec le BNB ? »

Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse de la part des analystes, non vérifiable à l’inverse de la manière dont le BUSD est adossé.

👉 Pour aller plus loin – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Binance admet les faits

Contactées par Bloomberg, les équipes de Binance ont admis ce décalage, qu’elles ont qualifié de « délais opérationnels ». Elles assurent que le problème a été réglé depuis :

« Le processus de maintien de la garantie [du BUSD] inclut de nombreuses équipes, et il n’a pas toujours été parfait. […] Récemment, le processus a été amélioré, avec des vérifications pour s’assurer qu’il est toujours adossé au ratio 1:1. »

On note le flegme apparent de Binance, qui admet sans sourciller que son stablecoin BUSD-peg n’a pas toujours été garanti par un nombre équivalent de BUSD, et donc de dollars. Ce « double peg » (aux BUSD d’Ethereum, eux-mêmes adossés au dollar) n’est pas largement connu de la communauté crypto, et montre bien que le Binance USD ne fonctionne pas aussi simplement qu’on pouvait le penser.

Cela suggère aussi que l’intérêt des régulateurs pour les stablecoins, qui a émergé depuis la chute de l'UST de Terra, n’est peut-être pas indu. Verra-t-on alors un assainissement général des pratiques en ce qui concerne les stablecoins ? Cela pourrait être une conséquence de l’année 2022 particulièrement mouvementée que vient de vivre l’écosystème.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Source : Bloomberg, Patrick Tan via Medium

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.