« Binance, c’est le marché crypto » – L’hégémonie de la plateforme confirmée en 2022

L’année 2022 a été particulièrement cruciale pour l’écosystème, en particulier avec la chute de FTX. Et cela n’a fait que renforcer une plateforme déjà majeure : Binance. Zoom sur l’empire de Changpeng Zhao.

Binance prend la place de FTX

Les volumes d’échange affichés par Binance étaient déjà bien supérieurs à ses concurrents directs, mais la chute de FTX n’a fait qu’accentuer les choses. Décembre a été le premier mois après la faillite de la plateforme de Sam Bankman-Fried, et on voit que cela a grandement bénéficié à son plus gros concurrent de l’époque.

Binance s’est en effet arrogé 77,8% du volume de trading spot des cryptomonnaies au cours du mois qui vient de s’achever, selon les données partagées par The Block. Il s’agit d’un record absolu pour la plateforme. Pour comparaison, Coinbase ne rassemblait sur la même période « que » 9.8% du volume de trading. Pour rappel, Binance a été une des plateformes les plus vocales sur la nécessité de fournir de meilleures garanties aux utilisateurs, avec notamment la création ou l’alimentation de plusieurs fonds d’urgence.

Le résultat, c’est que les utilisateurs semblent s’être déportés sur des plateformes connues, plutôt que des acteurs moins renommés au sein de l’écosystème :

« Binance était déjà un acteur dominant dans cet espace, et l’exchange a été rapide à essayer de restaurer la confiance et aider l’industrie. »

👉 Retrouvez notre présentation de la plateforme d’échange Binance

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le grand gagnant de 2022 ?

Un sentiment confirmé par les analystes d’Arcane Research, qui affirment également que Binance est devenu en soi le marché crypto à lui tout seul :

« Il n’y a pas d’autre “gagnant” de 2022 […] quand il s’agit de la structuration du marché crypto et de la dominance sur ce dernier. Quelle que soit la manière dont on considère les activités de trading, Binance est le marché crypto. »

Avec un chiffre qui donne le tournis : sur l’année qui vient de s’achever, Binance a réussi à capter 92% du trading spot de Bitcoin (BTC). Et ces performances devraient continuer, toujours selon les analystes, qui prédisent qu’un retour des frais de transaction est à prévoir sur la plateforme.

Celle-ci devra cependant faire face à quelques obstacles. Déjà, sa preuve de réserve a été critiquée, et l’entreprise qui a procédé à son audit s’est finalement rétractée. En France, la plateforme a été accusée de bénéficier d’un certain laxisme du gouvernement et de l’AMF, qui lui aurait permis de faire sa promotion alors qu’elle n’en avait pas le droit.

Reste que Binance avance, et que son hégémonie semble aujourd’hui peu menacée. La plateforme de Changpeng Zhao devrait donc continuer à s’arroger de très importantes parts de marché en 2023.

👉 Sur le même sujet – « Complaisance » d’Emmanuel Macron et du gouvernement français ? 15 investisseurs portent plainte contre Binance

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Source : The Block Data & Insights – Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.