Binance lance son propre réseau d'oracles et se place en concurrent direct de Chainlink (LINK)

Binance a annoncé aujourd'hui que la BNB Chain, sa propre blockchain, serait désormais desservie par son propre réseau d'oracles. Ce dernier apportera des flux de données continues aux différentes applications du réseau, et devrait à terme être déployé sur de nouvelles blockchains. De quoi faire de l'ombre à Chainlink (LINK) ?

Binance déploie son propre réseau d'oracles

Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il se dotait de son propre réseau d'oracles. Ce dernier a été déployé sur la BNB Chain, la blockchain de Binance, et dessert d'ores et déjà une dizaine de projets.

Les oracles permettent d'associer le monde réel à celui de la blockchain afin d'automatiser le déclenchement de smart contracts. Si ce concept vous est étranger, nous vous invitons à lire notre explication détaillée de ce que sont les oracles.

En choisissant de déployer son propre réseau d'oracles, une composante absolument vitale de l'écosystème blockchain et Web3, Binance affirme son objectif de devenir le premier fournisseur d'infrastructures pour l'industrie des cryptomonnaies.

Gwendolyn Regina, la directrice des investissements chez Binance, a souligné l'importance pour l'exchange de posséder son propre réseau d'oracles :

« Le nouvel Internet est en train d'évoluer vers des smart contracts bien connectés. [...] Binance Oracle émergera comme un contributeur important au Web3 en offrant un réseau d'oracles stable, fiable et efficace avec des caractéristiques complètes de précision et d'accessibilité. »

Comment fonctionnera l'oracle de Binance ?

Selon le communiqué de Binance, le bien nommé « Binance Oracle » s'approvisionnera en données de marché chez de nombreux exchanges centralisés et agrégera les différentes données reçues à l'aide d'un algorithme intelligent, le tout sécurisé via un système de signatures à seuil (Threshold signature, ou TSS).

L'exchange affirme que son réseau d'oracles fournira un flux de données continues et que ces dernières profiteront d'une grande fiabilité grâce à une vérification par le protocole interne de Binance. De plus, chaque région géographique sera desservie par son infrastructure locale dédiée, comme le précise le communiqué :

« Cela signifie que vous serez en mesure d'accéder aux meilleures sources en temps réel. L'architecture des composants de Binance Oracle garantit que le système peut fournir en permanence les données dans tous les scénarios extrêmes. »

À terme, le réseau d'oracles de Binance devrait desservir plus de 1 400 applications décentralisées (dApps) de la BNB Chain et différents partenaires de l'exchange opérant dans le Web3. Défini comme « chain-agnostic », le Binance Oracle sera implémenté plus tard sur de nouvelles blockchains.

Alors que le terrain des oracles est largement dominé par Chainlink (LINK), reste à savoir si Binance va réussir à tirer son épingle du jeu et à faire de l'ombre à l'historique géant du secteur.

Source : BNB Chain

