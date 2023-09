Binance dévoile l'opBNB, son layer 2 basé sur l'OP Stack d'Optimism pour des frais de transaction réduits

Les équipes en charge du développement de la BNB Chain viennent d'annoncer le déploiement officiel de l'opBNB sur son mainnet. D'abord annoncé à la fin du mois de juin 2022, l'opBNB a été construit afin d'améliorer la scalabilité de la BNB Chain et afin de proposer des frais de transaction drastiquement réduits.

Tout comme pour Base, le layer 2 développé par Coinbase qui anime l'actualité depuis son lancement notamment grâce à l'application friend.tech, l'opBNB est construit sur l'OP Stack d'Optimism, un kit qui se définit comme un « bien commun » pour l'écosystème Optimism et donc pour celui d'Ethereum. Sa version actuelle, Bedrock, permet aux développeurs de lancer facilement des blockchains basées sur la technologie des Optimistic Rollups.

