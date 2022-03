Binance devient le partenaire officiel de la 64e édition des GRAMMY Awards

La Recording Academy, aussi appelé l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement, est un organisme américain de musiciens, producteurs, ingénieurs du son et autres acteurs de l'industrie musicale. C'est surtout l'organisation qui s'occupe de la cérémonie des GRAMMY Awards, l'une des récompenses musicales les plus importantes pour un artiste.

Ce jeudi, Binance a annoncé avoir signé un partenariat avec la Recording Academy pour devenir ainsi le sponsor officiel de la 64e édition de cet évènement. Celle-ci se tiendra le 3 avril prochain au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Pour le moment, l'ambition derrière ce partenariat reste très vague. On sait simplement que celui-ci permettra à Binance d'apporter des « solutions de type web 3.0 » à la communauté musicale de la Recording Academy. Quelles sont-elles ? Qui est le public visé ? Rien de plus n'a été communiqué.

De même, le montant du contrat n'a pas été révélé. Nous savons simplement que le partenariat ne couvrira pas seulement l'édition de cette année, et que d'autres informations devraient arriver prochainement.

Ce partenariat avec Binance, bien que d'envergure, n'est pas le premier sur la liste de la Recording Academy. En novembre 2021, l'organisation avait déjà mis un pied dans l'industrie des cryptomonnaies en s'associant avec OneOf, une marketplace de tokens non fongibles (NFT) sur la blockchain Tezos (XTZ).

Ce partenariat exclusif prendra réellement vie lors des trois prochaines éditions des GRAMMY Awards. En effet, il est prévu que des NFTs soient émis spécialement pour célébrer les 64e, 65e et 66e éditions de la célèbre cérémonie américaine.

The #GRAMMYs are coming to Tezos!

NFT platform @OneOfNFT, built on @Tezos, is entering the first-of-its-kind partnership with @RecordingAcad to create digital collectible #NFTs to commemorate the 64th, 65th, and 66th GRAMMY Awards.#Tezos #CleanNFThttps://t.co/boPNYAT9Q0

— Tezos (@tezos) December 9, 2021