Binance déliste le contrat à terme LUNA/USDT et lance la paire LUNA/BUSD

La mesure est symbolique de l’incertitude entourant actuellement les stablecoins, suite à l’effondrement du projet Terra et de ses tokens associés. Nous venons à l’instant d’apprendre que la blockchain Terra avait été officiellement stoppée, ce qui n’a fait que renforcer les doutes de la crypto-communauté.

En conséquence, les stablecoins non algorithmiques, qui fonctionnent pourtant très différemment de l’UST, ont été touchés. C’est en tout cas ce qui est arrivé à Tether (USDT). Bien qu’adossé à un panier d’actifs, le stablecoin a vu sa valeur toucher 0,95 dollar dans la journée, avant de remonter à 0,99 dollar :

L’USDT décroche pendant quelques heures

À l’inverse, d’autres stablecoins ont enregistré des hausses au-dessus de 1 dollar dans une journée très volatile, signe d’un exode des utilisateurs vers des cryptomonnaies jugées plus sécurisées.

Et la plateforme d’échange Binance semble elle aussi avoir noté la tendance, puisqu’elle a annoncé aujourd’hui que les contrats à terme LUNA/USDT seraient délistés :

As mentioned previously, Binance Futures will conduct an automatic settlement on the $LUNA USDT-Margined Contract and then delist the Futures contract at May 12, 2022 3:30pm UTC.https://t.co/774JF0HcqP

— Binance (@binance) May 12, 2022