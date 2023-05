Binance n'achètera pas de banque, selon son PDG Changpeng Zhao

Les récents déboires des entreprises crypto aux États-Unis ont mis en lumière la nécessité de s’appuyer sur des banques pour des sociétés qui brassent chaque jour des sommes conséquentes. Or la chute de certaines institutions bancaires, et la méfiance généralisée en ce qui concerne les cryptomonnaies, n’aide pas les entreprises telles que Binance à stabiliser leurs fonctionnements.

D’où une rumeur qui circulait depuis un certain temps : Binance s’apprêterait à acheter une ou plusieurs banques. Rumeur qui avait confirmée par Changpeng Zhao lui-même, qui rappelait son intérêt en novembre dernier :

« Il y a des personnes qui détiennent certains types de licences locales, de type service bancaire traditionnel, des fournisseurs de paiement, et même des banques. Nous nous penchons sur tout cela. »

Mais depuis, l’écosystème a changé, ainsi que les plans de Binance, si l’on en croit les dernières déclarations de « CZ ».

Interrogé dans le podcast Bankless, le PDG de Binance a ainsi souligné les obstacles conséquents qui complexifient l’achat d’une banque. Confirmant qu’il s’était penché sur le sujet, il explique en effet que les banques ne sont pas moins régulées que les plateformes d’échange en ligne :

« La réalité est bien plus complexe que le concept. Vous achetez une banque, mais elle n’est présente que dans un pays, et vous avez quand même affaire aux régulateurs bancaires de ce pays. Vous ne pouvez pas acheter une banque et faire ce que vous voulez. »