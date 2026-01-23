Bientôt une réserve de Bitcoin au Kansas ? Récap de la nuit du 22 au 23 janvier 2026

La nuit a été marquée par de fortes actualités politiques et économiques aux États-Unis, ainsi que plusieurs annonces majeures dans l’écosystème crypto. Entre tensions géopolitiques, avancées sur la régulation et records financiers, la scène crypto reste en effervescence.

Bientôt une réserve de Bitcoin au Kansas ? Récap de la nuit du 22 au 23 janvier 2026

Bitcoin et réserve d'État

Le Kansas a proposé une loi visant à créer une réserve stratégique en Bitcoin et en cryptomonnaies. Cette initiative, encore rare parmi les États américains, pourrait inspirer d'autres juridictions souhaitant diversifier leurs réserves.

BlackRock et la Fed

Les probabilités que Rick Rieder, responsable des investissements chez BlackRock, devienne le prochain président de la Réserve fédérale à la place de Jerome Powell ont atteint un record historique. Ce changement potentiel à la tête de la Fed pourrait avoir un impact majeur sur la politique monétaire américaine.

Trump et géopolitique

Donald Trump a annoncé l'envoi d'une importante flotte de navires de guerre américains en direction de l'Iran, intensifiant la tension dans la région sur fond de désaccords commerciaux et diplomatiques. L'ancien président a par ailleurs souligné que les taux hypothécaires étaient actuellement au plus bas depuis trois ans, malgré la politique de taux élevés menée par Jerome Powell.

Régulation crypto aux États-Unis

La CFTC et la SEC organiseront le 27 janvier un événement conjoint intitulé « Harmonisation et leadership financier américain à l'ère crypto » afin de renforcer la coordination réglementaire autour des actifs numériques. Cet événement intervient alors que les discussions sur la structure du marché crypto se poursuivent au Sénat, et que l'examen du projet de loi visant à accorder plus de pouvoirs à la CFTC pourrait être repoussé à fin février ou mars.

Adoption des stablecoins

Jeremy Allaire, PDG de Circle, a affirmé que l'adoption des stablecoins s'accélère avec une croissance annuelle d'environ 40 %. Il a précisé que les banques passent désormais de phases pilotes à des mises en œuvre à grande échelle, signe d'une intégration croissante dans le système financier.

Ledger vers la bourse

La société française Ledger prévoit une introduction en bourse à New York, valorisée à 4 milliards de dollars. Cette opération constituerait une étape importante pour le leader mondial de la sécurité des cryptomonnaies.

Acquisition majeure

Capital One a finalisé l'acquisition de la fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars, renforçant ainsi ses solutions de paiement et de gestion des dépenses destinées aux entreprises.

Ethereum en mouvement

Selon Token Terminal, les frais de transaction sur Ethereum ont atteint un niveau historiquement bas, tandis que les déploiements de contrats intelligents ont atteint un record. Cette dynamique reflète une activité soutenue malgré la baisse des coûts.

Citation du jour

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré que « le plus intéressant avec Bitcoin, c'est qu'il n'a pas d'imprimante à billets, contrairement à la plupart des autres monnaies », rappelant ainsi la philosophie monétaire qui distingue le BTC des devises traditionnelles.

L'argent toujours en forme

L'argent a atteint un nouveau record historique à 97 $, confirmant l'intérêt des investisseurs pour les métaux précieux dans un contexte économique incertain.

👉 Retrouvez notre guide pour investir dans l'argent

