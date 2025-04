Le bear market du marché crypto a-t-il commencé ? Analyse du Bitcoin avec Prof. Chaîne

Quels sont les éléments permettant de confirmer le début d'un bear market ? Nous allons aujourd'hui explorer plusieurs méthodes basées sur les données on-chain afin d'estimer si le marché du BTC est entré en bear market ou non.

Le sentiment se dégrade

Alors que le cours du Bitcoin poursuit sa chute, de nombreux investisseurs perdent confiance et adoptent un biais de plus en plus baissier. Il va sans dire que les craintes de l'arrivée d'un bear market pèsent sur le sentiment de marché.

Quels sont les éléments permettant de confirmer le début d'un bear market ? Existe-t-il des métriques capables de différencier les structures de marché haussière et baissière, ainsi que les phases de transition ?

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Rentabilité du marché

Les données on-chain relatives à la rentabilité du BTC sont des métriques de choix pour effectuer un suivi du sentiment de marché.

Le pourcentage d'offre en profit offre, par exemple, une jauge permettant de mesurer l'état d'avancement d'un marché haussier ou baissier en fonction du nombre de Bitcoins détenus en profit sur le réseau.

Qui plus est, la moyenne cumulée du pourcentage d'offre en profit constitue historiquement une zone de polarité majeure qui aide à définir une frontière entre les territoires haussier et baissier.

Actuellement, la valeur de 74 % d'offre en profit est à surveiller, car elle peut agir en tant que support pour la tendance haussière en cours ou de seuil d'invalidation du bull market.

Nous reviendrons sur ce point plus en détail plus bas. Le plus important ici est de comprendre qu'une partie significative de l'offre en circulation reste détenue en profit et que le seuil de non-retour n'a pas été franchi, un constat encourageant.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit

Le ratio MVRV offre une représentation de la richesse moyenne détenue sur le marché, suivant une des conditions clés qui influence le comportement des investisseurs.

Ici aussi, la moyenne cumulée du ratio MVRV fonctionne comme une zone de polarité bull / bear, qu'il faut tenter de conserver à tout prix, comme ce fut le cas durant l'été 2024.

La valeur 1,8 (soit un profit latent moyen de +180%) est ici à surveiller. En dessous de ce seuil, la rentabilité des investisseurs risque de chuter suffisamment pour provoquer des comportements baissiers au sein de l'ensemble du marché.

Pour le moment, le scénario d'un rebond proche de ce seuil n'est pas à exclure, maintenant que la correction a complètement remis à zéro les compteurs.

Figure 3 : Ratio MVRV

Le ratio SOPR offre quant à lui un suivi du comportement de dépense des investisseurs, nous renseignant sur la réaction du marché face à l’action de prix.

La bande de support formée par la moyenne cumulée du ratio SOPR (en bleu) et la valeur 1 (en gris) sert ici de frontière entre les territoires haussier (prise de profit) et baissier (prise de perte).

Actuellement, et comme après chaque événement de prise de profit significatif, le SOPR est venu se reposer sur cette bande, servant habituellement de support durant les tendances haussières.

À la vue du rebond actuel, il semble probable qu'une tentative de reprise haussière se produise. En cas de franchissement baissier de la valeur 1, il deviendra cependant pertinent de parler d'entrée dans une phase de bear market.

Figure 4 : Ratio SOPR

Supports à surveiller

Une autre méthode de suivi de tendance tire son origine dans l'estimation des coûts de base / prix d'achat des investisseurs en BTC.

La mesure du coût de base permet de définir un seuil psychologique délimitant les comportements haussier ou baissier des participants du marché.

Typiquement, si le prix du BTC est inférieur au coût d'un participant donné, cela augmente les chances que ce dernier adopte un comportement de vente à perte.

Le coût de base des investisseurs à court terme (STH) et le coût de base sur 7 jours sont deux exemples de métriques permettant un suivi limpide de la tendance à court terme du marché, pouvant agir en tant que support ou résistance.

Si la tendance à long terme reste haussière, comme démontré plus tôt, la tendance à court terme conserve un momentum baissier conséquent, alors que le prix du BTC se maintient en dessous de ces deux seuils.

À terme, il sera nécessaire pour le marché de se hisser au-delà de ces coûts de base à court terme pour signaler la restauration d'un biais haussier viable.

Figure 5 : Prix moyen d'achat sur 155 jours et 7 jours

Il est possible de prendre du recul sur la situation en évaluant la tendance de fond du marché avec le prix réalisé des investisseurs à court terme (en rouge) et une variante ajustée du prix réalisé classique, qui donne plus de poids aux achats les plus récents (en bleu).

Historiquement, ces deux zones ont servi de supports intermédiaires aux marchés haussiers du BTC, et ont signalé l'entrée du marché en tendance baissière une fois invalidés.

La zone située entre ces niveaux, où se trouve actuellement le prix, sert de frontière entre les territoires de bear market et de bull market.

Franchir par le haut le prix réalisé des investisseurs à court terme a de fortes chances de provoquer une continuation de tendance tandis qu'un franchissement par le bas de la moyenne du marché signalera l'avènement d'un nouveau bear market.

Figure 6 : Prix moyen d'achat sur 155 jours et moyenne du marché

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin

In fine, les données de cette semaine indiquent que la rentabilité du marché du BTC reste trop élevée pour considérer que nous sommes entrés en bear market. Les comportements de dépense suggèrent également que le territoire baissier n'a pas été atteint.

Malgré une correction à court terme, la dynamique haussière à long terme reste intacte, et il faudra attendre que le cours du BTC réintègre le range de 2024 pour favoriser l'avènement d'un nouveau marché baissier.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

