BAYC : Yuga Labs dévoile son nouveau conseil communautaire chargé de l'évolution du projet

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) sera désormais accompagné d'un conseil communautaire composé de 7 membres « proactifs de longue date » qui participeront à l'évolution du projet aux côtés de Yuga Labs.

Apes, we wouldn’t be where we are today without our incredible community. We’re excited to announce the first BAYC community council made up of 7 long standing proactive community members to work alongside us moving forward. 🧵below

— Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) October 5, 2022