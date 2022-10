Le Premier ministre du Japon confirme ses plans pour l’investissement dans le metaverse et les NFTs

Le Japon a une réputation de pays ouvert aux nouvelles technologies, et il semblerait que cela s’étende à la blockchain. Dans un discours de politique générale tenu lundi, Fumio Kishida a en effet mentionné le metaverse et les tokens non fongibles (NFTs) comme des axes de développement pour son pays.

