La banque centrale de Malaisie émettra 3 stablecoins en 2026

La Malaisie initie un programme pour faire usage des stablecoins : 3 d’entre eux seront émis au cours de l’année 2026, afin de tester leur pertinence pour l’économie locale.

le 11 février 2026 à 16:00.

Marine Debelloir

La Malaisie mise sur les stablecoins

La banque centrale de Malaisie a annoncé ce jour un nouveau programme pour tester plusieurs stablecoins. Trois projets en particulier ont été sélectionnés dans le cadre du Digital Asset Innovation Hub (DAIH), qui avait été lancé en juin 2025.

Cela permettra à l’institution de tester des cas réels autour de 3 stablecoins adossés au ringgit (MYR), la monnaie fiduciaire locale. L’objectif de la banque centrale est d’évaluer les impacts sur la stabilité monétaire et financière, avant de prendre une décision réglementaire.

La Malaisie envisage l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) destinée au plus grand nombre, l’exploration de stablecoins lui permet donc de tester en conditions réelles certaines technologies de paiement.

[La banque centrale] prévoit d’apporter davantage de clarté sur l’utilisation des stablecoins adossés au ringgit et des dépôts tokenisés d’ici à la fin de l’année 2026. Ces travaux pourraient également constituer une étape préparatoire à une future intégration avec d’autres initiatives, notamment celles portant sur une monnaie numérique de banque centrale « de gros ».

Au-delà des stablecoins, la banque centrale testera aussi des dépôts tokénisés, pour créer des ponts entre la blockchain et la finance « traditionnelle ». Par ailleurs, un cadre réglementaire est attendu pour la fin de l’année 2026. La Malaisie se positionne donc nettement pour intégrer ces nouvelles technologies, à l’heure où le secteur des stablecoins explose.

Source : banque centrale de Malaisie

 

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

