Les avocats de Sam Bankman-Fried n'auront finainalement obtenu aucun aveu de Caroline Ellison

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried bat son plein, c'est Caroline Ellison qui est interrogée depuis quelques jours par les procureurs et la défense. Hier, l'avocat de Sam Bankman-Fried a questionné l'ancienne responsable d'Alameda Research, mais très peu de choses sont sorties de cet échange. SBF aura-t-il une porte de sortie grâce à ses avocats ? Cela semble mal parti.

Caroline Ellison interrogée dans le cadre du procès de Sam Bankman-Fried

Le témoignage de Caroline Ellison, ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried et ancienne PDG d'Alameda Research, était attendu. Et pour cause, Ellison était membre du cercle très fermé de la direction de FTX, aux côtés de Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, et bien sûr Sam Bankman-Fried, qui chapeautait l'empire FTX.

Aussi, Caroline Ellison a dans un premier temps été interrogée par les procureurs, qui l'ont questionnée sur tout un tas de choses, tant au niveau de la gestion interne d'Alameda que de sa relation avec SBF. Nous aurons d'ailleurs appris à travers cet interrogatoire que l'ex-PDG de FTX souhaitait devenir Président des États-Unis, racheter Snapchat ou encore que l'exchange était en réalité insolvable 2 ans avant sa faillite.

Hier, c'est Mark Cohen, l'avocat de Sam Bankman-Fried, qui s'est chargé de mener le contre-interrogatoire à l'endroit de Caroline Ellison. Alors que SBF a tenté à de multiples reprises de rejeter la faute sur l'intéressée, nous pouvions nous attendre à ce que son avocat aille dans ce sens également et qu'il tente de mettre la responsable d'Alameda face à ses responsabilités, qu'elles soient réelles ou supposées. Mais la tâche s'est à priori révélée très compliquée pour lui.

Une intervention de longue haleine, mais improductive

Et pourtant, bien qu'ayant pris la parole pendant de longues heures, l'avocat de Sam Bankman-Fried - qui avait également défendu Ghislaine Maxwell dans le cadre de l'affaire Epstein - n'aura finalement pas réussi à mettre en difficulté Caroline Ellison sur quelque sujet que ce soit.

Hormis qu'il ait réussi à lui faire admettre qu'effectivement, Sam Bankman-Fried n'était pas aux manettes concernant toutes les opérations menées par Alameda, et qu'elle n'était pas une très bonne gestionnaire, nous ne retiendrons aucun point saillant de cet échange, ce qui vient contraster avec les discussions tenues entre Ellison et les procureurs.

« Il y a eu des périodes où il ne prêtait pas attention à Alameda. [Mais] Sam donnait l'orientation finale sur ce qu'il pensait que nous devions faire. » Caroline Ellison

Bien que l'avocat ait tenté de jouer sur la séparation de Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried pour lui faire admettre que cela avait potentiellement pu entacher la qualité des discussions entre eux sur le plan professionnel, l'ancienne responsable d'Alameda a tout de même fait savoir qu'ils continuaient de communiquer via l'application Signal sur ce plan-là.

Hier, nous avons également appris que Caroline Ellison avait tout de même pris l'initiative de dire à ses employés lors d'une réunion tenue le 9 novembre 2022 (au moment de la faillite de FTX) qu'Alameda piochait dans les fonds des clients de FTX, ce qui était jusque là un secret même pour les salariés de la firme.

À ce sujet, Christian Drappi, ingénieur chez Alameda questionné hier lors du procès, a déclaré qu'il avait démissionné le lendemain de cette annonce. Quoi qu'il en soit, le procès reprendra cet après-midi autour de 16h.

