Avis Veracash : la carte Mastercard adossée à l'or pour payer avec vos métaux précieux

Et si vous pouviez régler vos courses ou un café avec de l'or ? C'est la promesse de Veracash, le compte de paiement adossé aux métaux précieux développé par le groupe français AuCOFFRE. Carte Mastercard gratuite, or et argent 100 % physiques stockés en Suisse, transferts gratuits entre membres : Veracash veut transformer l'or en monnaie du quotidien. Mais que vaut réellement ce compte sans banque en 2026 ? Entre fonctionnement, frais, sécurité et fiscalité, voici notre avis complet sur Veracash.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Veracash (en savoir plus)

Qu'est-ce que Veracash ?

Veracash est un compte de paiement adossé à des métaux précieux physiques couplé à une carte de paiement Mastercard et à une application mobile. Le concept est aussi simple qu'original : vous achetez de l’or ou de l’argent physique dont vous êtes pleinement propriétaire et vous pouvez les dépenser comme une monnaie classique pour des paiements du quotidien partout dans le monde.

Veracash est une filiale du groupe AuCOFFRE, le leader français dans l’achat et la vente de métaux précieux en ligne. Là où AuCOFFRE.com se concentre sur l'achat et la conservation de métaux précieux dans une logique d'investissement, Veracash en est le prolongement « paiement » : transformer ces métaux dormants en un véritable moyen de transaction du quotidien.

👉 Pour la partie investissement et stockage pur, retrouvez notre avis complet sur AuCOFFRE.com

Sur le plan réglementaire, Veracash agit en qualité d'agent de services de paiement de Treezor SAS, un établissement de monnaie électronique agréé par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Ce cadre encadre la sécurité des opérations, la protection des données et celle des utilisateurs.

Un point essentiel à comprendre : Veracash n'est pas une banque. Vous ne pouvez pas y contracter de crédit, être à découvert ou y domicilier des prélèvements automatiques. C'est un compte de paiement adossé à des actifs tangibles et en dehors du système bancaire classique. Le service est par ailleurs réservé aux résidents de la zone SEPA.

Veracash : réduction des frais de 3 % à 2,5 % sur le premier achat d'or avec ce lien

L'avis de Cryptoast sur Veracash

Le premier point fort de Veracash, et de loin le plus marquant, c'est le concept lui-même. Là où la plupart des acteurs vous obligent à choisir entre investir dans les métaux précieux ou disposer d'un moyen de paiement, Veracash réunit les deux dans un seul outil. Vous épargnez en or physique tout en gardant la possibilité de le dépenser à tout instant, partout dans le monde, via une carte Mastercard gratuite.

L'autre bonne surprise, c'est la fiscalité. Tant que vos transactions restent inférieures à 5 000 €, vos paiements et reventes sont totalement nets de taxes pour les résidents français. Comme chaque paiement par carte correspond techniquement à une revente de métaux, ce seuil est déterminant : il couvre l'écrasante majorité des dépenses du quotidien et fait de Veracash une solution fiscalement adaptée à un usage courant.

La plateforme marque également des points en laissant le choix entre deux formes d'or physiques aux profils complémentaires : le GoldPremium, adossé à des jetons, qui permet de capitaliser sur un effet de prime en période de forte tension sur les marchés, et le GoldSpot, indexé directement sur le cours de l'or brut sans surcoût. Cela permet de moduler sa stratégie entre pur investissement et épargne ultra-liquide pour le quotidien.

Il y a bien sûr des frais, principalement sous forme de prime à l'achat. Sur l'or, cette prime de 3 % reste tout à fait raisonnable et se justifie par la contrepartie physique garantie et le stockage gratuit en Suisse. En revanche, elle grimpe nettement sur l'argent (7 %).

C'est précisément pour cette raison que nous conseillons de privilégier l'or : il est plus accessible, sa prime est bien plus faible et il reste le premier actif refuge mondial, le plus liquide et le plus universellement reconnu. Pour la majorité des utilisateurs, l'or constitue donc le meilleur point d'entrée sur Veracash.

Côté sécurité, Veracash coche les bonnes cases. Les métaux sont stockés physiquement aux Ports Francs et Entrepôts de Genève, hors du système bancaire et hors de l'Union européenne, avec une contrepartie physique garantie à 100 % et des audits réguliers. Vos actifs restent votre propriété et ne figurent pas au bilan comptable de la société : en cas de défaillance de Veracash, vous demeurez le propriétaire légal de vos métaux, un élément rassurant en cas de scénario extrême qui fait vraiment la différence selon nous.

L'avis de Cryptoast sur Veracash est donc positif. C'est une solution sérieuse, transparente et réellement innovante sans véritable équivalent en France. Cette position unique de relier l'épargne en métaux précieux et les paiements du quotidien, la fiscalité inexistante sous 5 000 € et la solidité du dispositif de garde en font une plateforme particulièrement adaptée à ceux qui veulent épargner et dépenser en dehors du système bancaire classique.

L'avis de Cryptoast sur Veracash :

Notre note

4,7/5

Veracash : réduction des frais de 3 % à 2,5 % sur le premier achat d'or avec ce lien

Avantages et inconvénients de Veracash

🟢 Avantages 🔴 Inconvénients Carte Mastercard gratuite, paiements et retraits sans frais partout dans le monde Primes d'achat élevées sur l'argent (7 %) IBAN français personnel Frais d'oxydation sur les comptes inactifs (0,02 %/jour après 6 mois) Aucun frais de tenue de compte ni abonnement mensuel / Or et argent 100 % physiques stockés gratuitement aux Ports Francs de Genève / Transferts de VRC gratuits et instantanés entre membres / Filiale du groupe AuCOFFRE certifiée ISO 9001 & 27001 / Application mobile complète sur Android et iOS /

Tout savoir sur le fonctionnement de Veracash

Le fonctionnement de Veracash repose sur un principe simple : vos euros sont automatiquement convertis en grammes de métaux précieux. Vous ne détenez donc pas d'euros sur votre compte Veracash, mais de l'or ou de l'argent, dont la valeur fluctue selon les cours du marché.

Le compte et l'unité de compte VRC

À l'ouverture de votre compte Veracash (gratuite et réalisable en quelques minutes), vous obtenez un IBAN français personnel sur lequel recevoir vos virements. Vous créditez ensuite votre compte par virement bancaire ou carte, puis répartissez librement la somme entre les différentes matières disponibles.

Pour faciliter les transactions, Veracash utilise une unité de compte interne : le VRC. La règle est simple : 1 VRC équivaut à 1 euro et il est convertible dans les deux sens. Lorsque vous payez, vos grammes de métal sont convertis en VRC, puis en euros (ou dans la devise du commerçant).

Veracash dispose d'un IBAN personnel pour recevoir des paiements

La carte de paiement Veracash

La carte de paiement de Veracash est une Mastercard classique dont la fabrication est gratuite pour les résidents de la zone SEPA. Elle permet de payer dans les dizaines de millions de commerces acceptant Mastercard et de retirer de l'argent dans les distributeurs du monde entier.

Son atout principal réside dans l'absence de commission : les paiements et retraits sont sans frais en zone euro comme à l'étranger. Hors de la zone euro, Veracash applique simplement le taux de change Mastercard, proche du taux interbancaire, sans surcouche.

Côté plafond des paiements et retraits de la carte de débit, il est fixé par défaut à 500 € par jour, modulable jusqu'à 3 000 € par jour et 21 000 € par semaine selon votre profil.

Veracash : réduction des frais de 3 % à 2,5 % sur le premier achat d'or avec ce lien

Les matières : GoldPremium, GoldSpot et argent

Veracash propose trois produits, chacun avec ses spécificités :

GoldPremium : il s'agit d'or adossé à des jetons d'investissement, principalement la Vera Valor, l'once d'or frappée par le groupe AuCOFFRE depuis 2012 en or pur à 999,9 ‰ et certifiée LBMA. Le GoldPremium bénéficie d'un effet de prime (la différence entre le poids d'or et son prix de revente), qui peut se décorréler à la hausse du cours en période de crise. C'est l'option privilégiée pour une logique d'épargne et de valeur refuge ;

: il s'agit d'or adossé à des jetons d'investissement, principalement la Vera Valor, l'once d'or frappée par le groupe AuCOFFRE depuis 2012 en or pur à 999,9 ‰ et certifiée LBMA. Le GoldPremium bénéficie d'un effet de prime (la différence entre le poids d'or et son prix de revente), qui peut se décorréler à la hausse du cours en période de crise. ; GoldSpot : de l'or adossé à des bijoux, sans prime (0 %) et indexé directement au cours spot international en temps réel. C'est l'option la plus adaptée pour les paiements au quotidien ;

: de l'or adossé à des bijoux, sans prime (0 %) et indexé directement au cours spot international en temps réel. ; Argent : de l'argent métal pour diversifier son portefeuille avec un métal plus volatil.

Dans tous les cas, l'or est mutualisé : vos achats sont fractionnés en grammes et alloués à des pièces ou bijoux réels stockés en coffre. Veracash garantit également une contrepartie physique à 100 % et détient aujourd'hui plus de 7 tonnes d'or et 70 tonnes d’argent à l’échelle du Groupe pour le compte de ses membres.

L'application mobile et les transferts entre membres

Veracash dispose d'une application mobile complète, disponible sur Android (Google Play) et iOS (App Store). Elle permet de gérer l'intégralité de son compte : créditer son solde, suivre les cours, activer ou bloquer sa carte et consulter sa plus-value latente.

L'application permet aussi d'envoyer et de recevoir des VRC entre membres, instantanément et gratuitement. Un remboursement entre amis, un don à un proche : les transferts de métaux précieux de pair-à-pair sont possibles sans aucuns frais.

Sécurité et stockage : où sont vos métaux précieux ?

Les métaux précieux achetés sur Veracash sont stockés physiquement aux Ports Francs et Entrepôts de Genève, en Suisse, l'un des sites de garde les plus sécurisés au monde, situé en dehors du système bancaire et hors de l'Union européenne. Cet entreposage est gratuit et illimité.

Vos actifs sont votre propriété et ne font pas partie du bilan comptable de Veracash : en cas de défaillance de la société, vous en restez le propriétaire légal. La plateforme met en avant des audits réguliers de ses coffres et une garantie de contrepartie physique à 100 %.

Côté certifications, Veracash est certifiée ISO 9001 (qualité de service) et ISO 27001 (sécurité de l'information) par l'organisme LRQA, un gage sérieux que peu d'acteurs du secteur peuvent revendiquer.

À qui s'adresse Veracash ?

Veracash s'adresse à plusieurs profils d'utilisateurs, selon l'usage recherché :

Épargner avec l'or : se constituer une réserve de valeur en métaux précieux physiques, à l'abri du système bancaire ;

: se constituer une réserve de valeur en métaux précieux physiques, à l'abri du système bancaire ; Payer et se débancariser : utiliser l'or comme moyen de paiement au quotidien et disposer d'un véritable compte indépendant des banques traditionnelles ;

: utiliser l'or comme moyen de paiement au quotidien et disposer d'un véritable compte indépendant des banques traditionnelles ; Diversifier son patrimoine : répartir son épargne entre or et argent pour réduire son exposition aux seules monnaies fiat ;

: répartir son épargne entre or et argent pour réduire son exposition aux seules monnaies fiat ; Transmettre : envoyer de la valeur à ses proches simplement et sans frais.

La force du modèle de la plateforme réside dans cette double casquette : Veracash combine l'épargne en actifs tangibles et la liquidité d'un compte de paiement moderne, ce qui en fait une proposition unique sur le marché français.

Veracash : réduction des frais de 3 % à 2,5 % sur le premier achat d'or avec ce lien

Quelle fiscalité s'applique avec Veracash ?

La fiscalité applicable à Veracash est un point important à comprendre, d'autant qu'elle s'applique aux métaux, mais aussi lorsque vous payez avec votre carte : chaque paiement correspond en effet à une revente de métaux précieux, et constitue donc un fait générateur d'imposition pour les résidents français.

L'or GoldPremium et GoldSpot, adossés à des jetons et des bijoux, relèvent du régime fiscal des « bijoux et assimilés ». Concrètement :

Toute revente inférieure à 5 000 € est totalement nette de taxe . Cela couvre la grande majorité des paiements du quotidien ;

. Cela couvre la grande majorité des paiements du quotidien ; Au-delà de 5 000 € (frais de revente inclus), vous avez le choix entre la Taxe sur les Métaux Précieux (6,5 %) appliquée au montant de la vente et le régime de la plus-value réelle (37,6 %), assorti d'un abattement de 5 % par an dès la 2e année de détention et d'une exonération totale au bout de 22 ans.

Ce seuil de 5 000 € par opération rend l'usage de Veracash au quotidien fiscalement neutre dans l'écrasante majorité des cas.

👉 Tout savoir sur la fiscalité appliquée à Veracash et à toutes les situations

Quels sont les frais de Veracash ?

Veracash mise sur une transparence totale et publie l'ensemble de ses frais sur son site. La vraie nouveauté de 2026, c'est la suppression des frais de revente lors d'un paiement par carte (y compris en GoldSpot) : dépenser ses métaux précieux avec la carte Veracash ne coûte désormais plus rien, en zone euro comme à l'étranger.

Voici un récapitulatif des principaux frais à connaître :

Type de frais Montant Création et tenue de compte Gratuit Fabrication de la carte Mastercard Gratuit Commission d'achat GoldPremium / GoldSpot 3 % Commission d'achat Argent 7 % Dépôt par virement bancaire Gratuit Dépôt par carte bancaire 0,8 % du montant Revente via paiement ou retrait par carte Gratuit Revente par virement (France) 1 % (+ spread de 3 % si virement immédiat) Transfert de VRC entre membres Gratuit Stockage en coffre (Ports Francs de Genève) Gratuit Frais sur compte inactif (« Oxydation ») 0,02 %/jour après 6 mois d'inactivité

Le point à retenir : le modèle de Veracash est pensé pour l'usage (payer, transférer, retirer ne coûtent rien), tandis que les frais se concentrent à l'achat sous forme de prime. Cette prime est raisonnable sur l'or (3 %), mais plus élevée sur l'argent (7 %). Attention aussi aux frais d'oxydation : un compte laissé totalement inactif plus de 6 mois est facturé, mais une simple opération (un paiement, un retrait, un crédit du compte ou un parrainage) suffit à les éviter.

👉 Consultez le détail complet des frais sur le site de Veracash

L'avis des utilisateurs de Veracash

Veracash bénéficie d'une réputation globalement solide auprès de ses utilisateurs. La plateforme affiche une note de 4,5 / 5 sur Trustpilot sur plus de 810 avis :

Dans l'ensemble, les retours sur Veracash sont positifs. Les points les plus souvent salués concernent :

Une expérience utilisateur fluide avec des explications claires et une application bien conçue ;

Une grande facilité d'utilisation, y compris pour les novices, sur un site décrit comme convivial et rapide ;

Un service client réactif et de qualité, jugé fiable et de bon conseil ;

Une bonne sécurisation des comptes ;

Un système pratique pour détenir de l'or et l'utiliser comme carte de paiement de secours, certains le trouvant même plus opérationnel qu'une banque traditionnelle.

Veracash : réduction des frais de 3 % à 2,5 % sur le premier achat d'or avec ce lien

Quelques critiques reviennent néanmoins, même si celles-ci sont des remarques isolées qui ne sont pas mentionnées par plusieurs utilisateurs :

Des blocages de compte liés à des justificatifs refusés et des difficultés ponctuelles à joindre le service client ;

Des pannes occasionnelles du système d'envoi de SMS, empêchant temporairement certaines transactions.

Dans l'ensemble, Veracash est perçu comme un service fiable, transparent et innovant, particulièrement apprécié de ceux qui cherchent à détenir de l'or tout en conservant la souplesse d'un compte de paiement moderne.

👉 Une question ? Consultez le centre d'aide de Veracash

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