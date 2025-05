Vous avez perdu de l'argent sur FTX EU ? Vous pouvez demander votre remboursement avec Backpack

Backpack, une plateforme combinant wallet et exchange crypto, a annoncé que les clients lésés par FTX EU pouvaient désormais réclamer leurs fonds perdus lors de la faillite du géant de la crypto. Pour rappel, Backpack avait fait l'acquisition de FTX EU en janvier dernier, s'engageant dans le même temps à restituer l'argent des clients touchés par cet événement.

Notez que si vous êtes concerné et si vous ne vous êtes pas déjà inscrit sur Backpack EU, il vous sera demandé de compléter un processus Know Your Customer (KYC) pour vérifier votre identité. Naturellement, cela doit correspondre aux informations de votre compte FTX EU. Une fois votre identité vérifiée par Backpack, le montant que vous pourrez réclamer sera indiqué en euros.

🥇 Notre sélection des meilleures plateformes crypto

Former FTX EU customers may now complete the two-step process to claim their Euro funds via Backpack EU.

1. Get Verified

2. Withdraw Funds

Start here: https://t.co/qvUDpbs6oi pic.twitter.com/26Bkk2Zum3

— Backpack 🎒 (@Backpack) May 12, 2025