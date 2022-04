Ava Labs serait en train de lever 350 millions de dollars dans un cadre confidentiel

Ava Labs serait en train de lever de nouveaux fonds

Ava Labs, l'organisation à l'origine du développement de la blockchain Avalanche (AVAX), serait en train de réaliser un nouveau tour de table à 350 millions de dollars.

L'information a été révélée en exclusivité à nos confrères de Bloomberg via plusieurs sources anonymes proches de l'entreprise. Ce nouvel apport de capital propulserait alors la valorisation d'Ava Labs à plus de 5 milliards de dollars.

La levée de fonds aurait été réalisée dans un cadre confidentiel, d'où l'anonymat des sources. Cette campagne de financement marquerait une étape importante, puisqu'elle ferait ainsi passer Ava Labs devant Binance.US, la filière américaine de Binance, en termes de valorisation.

Une preuve supplémentaire du colossal succès d'Avalanche et de son écosystème. Effectivement, créée en 2020, elle a su se créer rapidement une place dans le top 10 des cryptomonnaies possédant la plus importante capitalisation boursière, au point de jouer actuellement du coude à coude avec Terra (LUNA) qui se situe actuellement à la 9e place.

De plus, Avalanche possède la 4e plus grosse valeur totale verrouillée (TVL) à travers les 250 applications disponibles sur son réseau, laquelle représente actuellement plus de 10,4 milliards de dollars.

Cette levée de fonds interviendrait dans un contexte favorable à l'écosystème d'Avalanche, qui multiplie les annonces, entre la sortie de Core, son wallet optimisé pour les subnets, ou encore son partenariat avec Op3n afin de développer le Web 3.0 et les tokens non fongibles (NFTs) auprès de sa communauté.

Le token AVAX observe actuellement un cours à 77,66 dollars, soit 10 de moins qu'au début de la semaine. Un prix qui s'inscrit dans un contexte globalement baissier suite à la chute du cours du Bitcoin que l'on observe depuis le 11 mars.

👉 Pour en savoir plus : Comment configurer MetaMask pour utiliser la blockchain Avalanche (AVAX) ?

Source : Bloomberg