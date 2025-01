Un autre entrepreneur crypto séquestré à Troyes contre une rançon de 20 000 euros

À Troyes, un nouvel entrepreneur crypto a été kidnappé par 4 individus contre rançon, et serait maintenant heureusement sain et sauf. Alors que de tels faits-divers sont de plus en plus courants, nous pouvons nous demander si les médias traditionnels et les politiques n’ont pas leur part de responsabilité.