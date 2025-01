Un euro numérique pour préserver les frais bancaires ? L'étonnant discours d'un responsable de la BCE

En réponse à la volonté de Donald Trump de favoriser le développement des stablecoins adossés au dollar, Piero Cipollone, un responsable de la Banque centrale européenne (BCE) a défendu l’euro numérique. Toutefois, l’intéressé semble plus s’inquiéter pour les frais que les banques facturent à leurs clients que des intérêts de ces derniers. Qu’a-t-il dit ?

Pour la BCE, l’euro numérique permettra aux banques de ne pas perdre de clients

Deux salles, deux ambiances. Aux États-Unis, nous voyons que le président Donald Trump souhaite favoriser l’innovation en donnant des clés aux émetteurs de stablecoins pour se développer, tandis qu’il interdit en parallèle une éventuelle monnaie numérique de banque centrale (MNBC) sur le territoire américain. En Europe, en revanche, le discours est tout autre.

Alors que le règlement MiCA est un frein important pour le développement des stablecoins, Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a tenu des propos pour le moins déconcertant pour prendre la défense de l’euro numérique. En réponse aux déclarations de Donald Trump qui souhaite promouvoir les stablecoins adossés au dollar « dans le monde entier », l’intéressé s’inquiète pour les frais que les banques commerciales facturent à leurs clients :

Je pense que le mot clé ici est mondial. Cette solution, vous le savez tous, désintermédie encore davantage les banques, car elles perdent des commissions, elles perdent des clients. […] C’est pourquoi nous avons besoin d’un euro numérique.

💡 Quels sont les meilleurs stablecoins adossés à l’euro ?

Si l’Europe avait véritablement la prétention de faire concurrence au dollar sur le terrain des actifs numériques, elle aurait commencé par proposer un cadre réglementaire permettant réellement de favoriser l’innovation. Faute de quoi, les propos de Piero Cipollone montrent ici clairement de quel côté penche la balance.

Alors qu’un euro numérique peut effectivement présenter un avantage dans le monde institutionnel, son intérêt pour les particuliers est encore loin d’avoir été démontré. Et pour cause, le grand public ignore totalement à quoi cela servira, tandis que les investisseurs crypto ne sont pas plus convaincus de son utilité et s’inquiètent du contrôle accru qu’il donnerait à la BCE sur nos finances.

👉 Dans l’actualité également — OKX obtient une pré-autorisation MiCA : un pas décisif pour son expansion européenne

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital