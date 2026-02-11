Arkham Intelligence transforme sa plateforme d'échange en DEX

Arkham Intelligence proposait une plateforme d’échange depuis 2025, mais celle-ci n’a pas rencontré le succès espéré. Elle sera transformé en DEX prochainement, afin d'attirer plus de volumes.

Information 11/02 : cet article a été modifié pour refléter les nouvelles déclarations du PDG d'Arkham Intelligence.

Arkham Intelligence ferme sa plateforme d’échange

Selon des informations rapportées par CoinDesk, Arkham Intelligence ne poursuivra pas le développement de sa plateforme d’échange centralisée. Annoncée en 2024, elle opère à ce stade dans plusieurs états américains.

Pensée comme une concurrente potentielle aux géants du secteur, elle a cependant peiné à attirer des volumes conséquents. À ce stade, elle affiche un volume de trading journalier de 618 000 dollars. C’est une goutte d’eau par rapport aux grands exchanges américains : Coinbase affiche ainsi un volume journalier de 2 milliards de dollars, et Kraken fait transiter 1,2 milliard de dollars par jour.

Dans un contexte global qui s’est resserré, Arkham ferait donc le choix de faire évoluer sa plateforme d'échange pour la transforme en plateforme décentralisée (DEX). Le PDG de l'entreprise, Miguel Morel, l'a confirmé au micro de CoinTelegraph :

L’avenir du trading crypto est décentralisé, et c’est vers cela que nous nous dirigeons […] Les acteurs centralisés en place sont devenus lourds et peu réactifs aux besoins des utilisateurs, au point de devenir pires que les systèmes financiers traditionnels qu’ils prétendent améliorer.

Des signes de tensions sur les plateformes d’échange

Sous cette proclamation d'amour pour la décentralisation se cachent des difficultés réelles pour certaines plateformes centralisées - dont Arkham Exchange. La chute des cours de cryptomonnaies et le repli des investissements ces derniers mois ont en effet conduit à des tensions marquées.

Il y a une semaine, on apprenait ainsi que Gemini fermait ses portes aux clients européens et licenciait 25 % de son personnel. OKX a également annoncé une restructuration, en réduisant d’un tiers ses équipes institutionnelles.

Le pivot d'Arkham Intelligence, au-delà d'être idéologique, semble donc être un moyen d'aller chercher de meilleurs volumes, dans un environnement très concurrentiel.

Les DEX, vrais narratifs de 2026 ?

Les volumes d'échange des plateformes décentralisées sont en hausse constante, alors que leurs homologues centralisés, les CEX, sont désormais engoncés dans de nombreuses exigences réglementaires. D'où une question : les CEX sont-ils définitivement rentrés dans le giron de la finance traditionnelle ?

Pour Miguel Morel, les DEX sont le bastion des idéaux initiaux de la crypto, et c'est pour cela qu'ils suscitent l'engouement :

Le trading décentralisé, en particulier pour les contrats perpétuels, a explosé car il représente un retour à ce qui rendait la crypto si passionnante au départ. [...] C’est moins cher, plus rapide, et cela permet aux utilisateurs de conserver la garde de leurs propres actifs. Nous sommes enthousiastes à l’idée de revenir à la frontière financière.

Source : CoinTelegraph

