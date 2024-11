Arkham (ARKM) officialise sa plateforme de trading de produits dérivés de cryptomonnaies

Le mois dernier, Bloomberg a rapporté des rumeurs selon lesquelles la plateforme d'analyse on-chain Arkham (ARKM) serait sur le point de lancer un exchange pour des produits dérivés sur les cryptomonnaies.

S'il fallait alors considérer cela au conditionnel, il aura fallu patienter 3 semaines pour officialiser ces bruits de couloir. Et pour cause, Arkham a officialisé son nouvel exchange pour le trading de perpétuels :

Ainsi, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, avant un lancement des opérations la semaine prochaine, bien que tous les pays du monde ne pourront pas expérimenter ce nouveau service pour le moment :

Concernant les spécificités de cette plateforme, Arkham n'a pas publié plus d'information pour le moment, le lien d'inscription partagé renvoyant en effet sur son outil d'analyse on-chain. Toutefois, nous apprenions le mois dernier que cet exchange s'adresserait plutôt aux investisseurs particuliers, ce que semble confirmer la procédure d'inscription.

En outre, un système de points basés sur le trading et le parrainage a été mis en place afin de se rendre éligible à des récompenses en ARKM :

VIPs who open an Exchange account can earn a 10% boost on their earned points so far.

Points earned by VIPs for Intel Platform referrals remain valid.

During the first 30 days of trading, Arkham VIPs can continue to earn points for Intel Platform referrals and VIP nominations…

— Arkham (@ArkhamIntel) November 6, 2024