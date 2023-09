Bitcoin : qui est le 2e plus gros détenteur de BTC avec 16 milliards de dollars ?

La semaine dernière, Arkham avait déjà identifié Grayscale comme étant le deuxième plus gros détenteur d’ETH grâce à son produit Grayscale Ethereum Trust (ETHE).

Cette semaine, la société d’analyse on-chain a également mis en lumière que le gestionnaire d’actif était aussi le deuxième plus gros détenteur de Bitcoin (BTC), au travers du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) :

Breaking: Arkham has identified the Grayscale Bitcoin Trust’s holdings on chain.

It is the 2nd largest BTC entity globally, holding >$16B of BTC.

Though Grayscale publicly reports balances, they have refused to identify the on-chain addresses of the trust. https://t.co/uEN4kNldpm pic.twitter.com/p9GfrthoKR

— Arkham (@ArkhamIntel) September 6, 2023