Grayscale mise sur les cryptos SUI et TAO avec ses 2 nouveaux fonds d’investissement dédiés

Le gestionnaire d'actifs Grayscale vient de dévoiler 2 nouveaux fonds d'investissement crypto, le premier basé sur le token TAO de Bittensor, projet alliant intelligence artificielle et blockchain, et le second sur le token SUI de la blockchain du même nom. Ces nouveaux fonds crypto rejoignent la liste des 18 produits d'investissement déjà proposés par Grayscale.

Un total de 20 produits d'investissements pour le gestionnaire d'actifs

Le gestionnaire d'actifs Grayscale a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds d'investissement en cryptomonnaies, venant renforcer sa gamme de produits. Comme l'indique la société :

« Grayscale [...] qui ne propose pas moins de 20 produits d'investissement en cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui la création et le lancement public de deux nouveaux fonds d'investissement en cryptomonnaies : Grayscale Bittensor Trust et Grayscale Sui Trust »

Comme leurs noms l'indiquent, ces nouveaux fonds se concentrent sur 2 tokens aux caractéristiques différentes.

Le premier, Grayscale Bittensor Trust, se base sur le token TAO de Bittensor, un projet qui aspire à édifier un marché collaboratif et décentralisé pour l'intelligence artificielle (IA).

Le second, Grayscale Sui Trust, repose sur le token SUI de la blockchain Sui qui possède une architecture innovante, exploitant entre autres le langage de programmation Move et la scalabilité horizontale par parallélisation.

Rayhaneh Sharif-Askary, responsable des produits et de la recherche chez Grayscale, s'est exprimé autour de ces lancements, ne cachant pas son enthousiasme :

« Nous sommes ravis d'ajouter Bittensor et Sui à notre gamme de produits, et nous croyons que Bittensor est au centre de la croissance de l'intelligence artificielle décentralisée, tandis que Sui redéfinit la blockchain des smart contracts. Avec le lancement de Grayscale Bittensor Trust et Grayscale Sui Trust, nous continuons à offrir aux investisseurs des produits familiers qui permettent un accès à des tokens à la pointe de l'évolution continue de l'écosystème crypto ».

Recevez un bonus de 50 € en créant un compte sur Bitpanda 🐼 ! Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Grayscale continue d'étoffer son portefeuille d'actifs avec pour objectif de couvrir l'ensemble du marché crypto

Les deux nouveaux fonds permettront aux investisseurs d'accéder aux cryptos TAO et SUI via un processus d'investissement simplifié. Il est d'ores et déjà possible de souscrire à ces trusts.

Ces derniers mois, Grayscale a multiplié les lancements de produits d'investissements. En mai dernier, le gestionnaire d'actifs dévoilait deux fonds basés sur les blockchains Near (NEAR) et Stacks (STX). L'entreprise possède également des fonds liés à Solana, Litecoin, Stellar, Zcash, ou encore Chainlink.

L'un de ses derniers fonds d'investissement, Grayscale Decentralized AI Fund LLC, entendait soutenir les efforts d'investissement concernant l'intelligence artificielle dans le secteur des cryptos.

Outre les fonds crypto, le gestionnaire d'actifs a officiellement lancé le Bitcoin Mini Trust aux États-Unis, considéré comme le moins cher des ETF Bitcoin spot. Par ailleurs, fin juillet, la société a pu lancer son ETF Ethereum spot sur le sol américain après plusieurs mois d'attente, aux côtés de 8 autres actifs similaires.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.