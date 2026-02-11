Le Bitcoin a-t-il touché le creux du marché baissier ? Récap crypto de la nuit du 10 au 11 février 2026

Bitcoin touche un possible creux de marché selon Michaël van de Poppe, tandis que Goldman Sachs dévoile ses importantes positions crypto. LayerZero continue d’attirer les géants du secteur et Solana se revendique comme le seul véritable système monétaire pair à pair.

Bitcoin proche d’un creux de marché

Michaël van de Poppe a estimé que Bitcoin avait probablement atteint son pic en décembre 2024 et se situait désormais près d’un creux de marché baissier. Il s’appuie sur un indice Fear & Greed historiquement bas, souvent annonciateur des grands marchés haussiers.

Goldman Sachs renforce son exposition crypto

Goldman Sachs a révélé détenir 1,1 milliard de dollars en BTC, 1 milliard en ETH, 153 millions en XRP et 108 millions en SOL, soit une allocation totale de 0,33 %.

LayerZero séduit les institutions

LayerZero continue de gagner en traction avec le soutien de Citadel et ARK Invest, après avoir lancé sa propre blockchain. Le protocole a également noué des partenariats stratégiques avec Google Cloud et la DTCC. Ce développement intervient après l’investissement stratégique de Tether dans LayerZero Labs, confirmant l’intérêt grandissant pour cette technologie inter-chaînes.

Crypto.com et le domaine AI.com

Le PDG de Crypto.com, Kris, a affirmé avoir reçu une offre supérieure à 500 millions de dollars pour le domaine AI.com, acquis pour 70 millions.

Nouvelle activité sur un compte Bitcoin lié à une rançon

TMZ a rapporté qu’une activité récente avait été détectée sur un compte Bitcoin associé à une demande de rançon impliquant Nancy Guthrie. Le précédent rappelait d’autres cas de rançonnage en BTC, comme celui visé contre Tether en 2021.

Solana se veut l’ultime layer 1 monétaire

Lily Liu, présidente de la Solana Foundation, a déclaré que Solana était le seul layer 1 ayant une réelle chance de devenir un système d’argent électronique pair à pair, affirmant que si Solana échouait, personne n’y parviendrait. L’écosystème continue de se développer avec le déploiement du stablecoin FRNT du Wyoming, la préparation du smartphone Solana Mobile SKR et les ETF crypto de Morgan Stanley incluant SOL.

