Après les ETF Ethereum spot, bientôt les ETF Solana (SOL) ?

Alors qu’un ETF Ethereum spot pourrait être approuvé aujourd’hui, les regards des investisseurs se tournent vers le futur. Solana (SOL) pourrait-elle être la prochaine candidate à l’ETF ?

Un ETF SOL spot après l’ETF Ethereum spot ?

L’écosystème crypto bruisse d’une rumeur persistante : la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait approuver dès aujourd’hui le premier ETF Ethereum. Le revirement de situation fait naître l’enthousiasme, d’autant plus que le gouvernement de Joe Biden semble vouloir adoucir son positionnement en ce qui concerne les cryptomonnaies.

Quelle sera alors la prochaine cryptomonnaie à faire l’objet d’un ETF spot ? Pour beaucoup, le candidat le plus probable est Solana (SOL). Cinquième cryptomonnaie la plus capitalisée du moment, le SOL a montré de belles performances cette année. C’est en tout cas l’avis de Brian Kelly, un journaliste de CNBC et PDG de BKCM Digital Asset Fund :

« Solana sera probablement le prochain. Bitcoin, Ethereum et Solana sont probablement les 3 gros acteurs de ce cycle. »

👉 Pour en apprendre plus – ETF Ethereum spot : une décision historique dès aujourd’hui ?

La vision est partagée par Daniel Yan, le cofondateur de Matrixport, qui affirmait également qu’un ETF Solana spot était probablement la prochaine étape :

« Le SOL est le prochain si un ETF ETH vient à être approuvé. »

Bitvavo : tradez jusqu'à 10 000 € de cryptomonnaies sans frais

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les particularités du SOL comparé à l’ETH

L’enthousiasme est palpable, alors que l’ETH connaît une hausse nette cette semaine. Mais le SOL pourrait connaître des difficultés additionnelles, selon certains commentateurs. Alors que la SEC a toujours refusé de répondre clairement à la question « l’ETH est-il une security ? », ce n’est pas le cas pour le SOL. Elle considère en effet que Solana propose un actif régi par les lois encadrant les valeurs mobilières.

Le scénario pourrait donc être différent pour le SOL. Il y a aussi le fait qu’aucun gestionnaire d’ETF actuel n’a pour l’instant mentionné Solana. Autre difficulté, et pas des moindres : il n’existe pour l’instant pas d’ETF futures basé sur Solana au Chicago Mercantile Exchange : c’est souvent considéré comme une première étape avant l’ETF spot.

👉 Dans l’actualité également – Selon une étude, Solana et Sui seraient les blockchains les plus rapides, loin devant les infrastructures EVM

Toujours est-il que le SOL vient de connaître une année particulièrement fructueuse : sur les 12 derniers mois, la cryptomonnaie progresse de 796 %. Pour comparaison, l’ETH ne progresse « que » de 105 % sur la même période. Le SOL est donc bien positionné pour attirer l’attention des investisseurs institutionnels.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Daniel Yan via X, CNBC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.