Andrew Tate prétend avoir gagné gros en crypto... En oubliant que les DEX sont transparents

Andrew Tate pensait montrer ses talents de trader en affichant un trade gagnant sur Hyperliquid. Mais c'était sans compter sur la transparence des DEX, qui a prouvé que l'influenceur avait plutôt perdu une somme à 6 chiffres sur son portefeuille.

L’influenceur controversé Andrew Tate a publié un trade gagnant sur son compte Twitter. Il a affiché un long sur ETH lui ayant permis d’atteindre des gains de 138,5 %, en utilisant un effet de levier de 25 :

La manœuvre a permis à Andrew Tate de partager son lien d’affiliation, mais aussi de promouvoir ses talents supposés de trader… Sauf que l’influenceur a semble-t-il oublié que les DEX sont transparents.

Des curieux n’ont en effet pas tardé à retrouver le portefeuille d’Andrew Tate. Et celui-ci conte une histoire un peu moins glorieuse. L’influenceur aurait en effet perdu une somme combinée approchant des 600 000 dollars, selon les données partagées par Hyperdash.

👉 A lire – Nos 10 conseils à suivre avant d’investir dans les cryptomonnaies

Sa position longue sur l’ETH est encore ouverte et affiche actuellement des gains non réalisés de 22 000 dollars. Une somme importante, mais qui ne compense bien sûr que très peu les pertes totales.

Suite à cette découverte, Andrew Tate a supprimé son tweet. Réagissant à ces pertes importantes, il s’est contenté d’une réponse laconique :

I’ll make it all back with one trade.

Watch this space

— Andrew Tate (@Cobratate) June 11, 2025